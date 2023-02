Programa Restaurante Popular já conta com oito estabelecimentos credenciados

O Programa Restaurante Popular passa a contar com oito unidades credenciadas para a oferta de refeições aos usuários do Cadastro Único, no valor de R$ 3,00. O Quintal Restaurante, localizado na ACSO 1 (103 Sul), Rua SO 1, Lote 43, Conjunto 2, próximo à Praça dos Girassóis, assinou o contrato na tarde desta quinta-feira, 2. O estabelecimento optou por ofertar 200 refeições por dia e inicia o atendimento nesta sexta-feira, 3.

As irmãs e sócias do Quintal Restaurante, Nilcilene Vieira Carraro e Jackelene de Jesus Vieira, estão animadas com a parceria e contam que o surgimento do programa deu novas esperanças para o empreendimento da dupla. “Estávamos passando por um momento delicado no restaurante nessa pós-pandemia, chegamos a pensar em vender o restaurante, mas quando vimos esse novo programa do restaurante popular, tivemos um ‘gás’ de energia e renovamos as esperanças de manter o negócio aberto”, disse Nilcilene.

O número de refeições disponíveis em cada um dos oito restaurantes podem ser acompanhados diariamente clicando aqui, desta forma, o tempo das famílias cadastradas no programa será otimizado, evitando viagem perdida à unidade.

Onde almoçar – Lista de restaurantes cadastrados no programa Restaurante Popular

Quintal Restaurante

Quadra ACSO 1 (103 Sul), Rua SO 1, Lote 43, Conjunto 2 (perto da Praça dos Girassóis)

Restaurante Route Hamburgueria

Localizado na Quadra ACSO 50 (501 Sul), Avenida Teotônio Segurado, Lote 18, salas 1 e 2

Restaurante Império do Sabor

Rua 16, Quadra 08, Lote 24, casa 01, em Taquaralto

Oxente Restaurante e Chopperia

Taquaralto: Quadra 34, Rua 11, Lote 2-A, sala 1 e 2 (em frente ao Restaurante Comunitário Sul)

Tucunaré no Envelope

Quadra Arse 51 (504 Sul), Av. LO 11, Lote 24, sala 1 (Avenida de acesso ao Parque Cesamar)

Restaurante Dona Sonia

201 Sul, Av. Teotônio Segurado, Lote 8 (em frente ao Ambulatório do HGP)

Restaurante Requinte

Quadra Arse 102 (1006 Sul), Avenida NS-04, Lote 01 (próximo ao Supermercado Viana)

BBQ do Lobo

Quadra Arse 72 (706 Sul), Alameda 2, Lote 50