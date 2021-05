Programa Juventude Empreendedora oferece cursos online gratuitos

Estão abertas as inscrições do programa Juventude Empreendedora 2.1, com curso de empreendedorismo ao vivo no ambiente virtual, gratuito, promovido pelo Conselho Nacional da Juventude (Conjuve), em parceria com Agência Besouro de Fomento Social e a Fundação da Infância e Juventude de Palmas (FIJP). Os cursos com temática em finanças, comunicação online e offline, gestão de pessoas, redes de relacionamento, marketing e vendas serão realizados de 24 a 28 de maio.

Para participar basta se inscrever por meio do site https://www.juventudeempreendedora.com. O programa irá fornecer um kit institucional e de comunicação completo, além de infraestrutura tecnológica para o monitoramento em cada estado.

O Conjuve ressalta que o programa 100% online visa apoiar jovens, entre 17 e 29 anos, que precisam abrir um negócio para ter renda própria, bem como os pequenos microempreendedores que enfrentam dificuldade para manter a porta aberta e lucrando, mesmo em meio à pandemia.

O presidente da Fundação da Juventude de Palmas, João Pedro Claret, explica que se trata de um evento importante para aqueles jovens que sonham em empreender, ainda mais neste momento onde a economia foi afetada. “O conhecimento é uma ponte para um futuro melhor, e empreender exige estratégia, neste sentido, a prefeita Cinthia Ribeiro sempre se preocupou com a questão do empreendedorismo na juventude, e portanto, a Fundação Municipal da Juventude foi atrás desta parceria com o Conselho Nacional de Juventude”, disse.

Agenda

Os cursos oferecidos terão carga horária de 30 horas/aula e serão todos on-line. O Tocantins terá acesso a 30 mil vagas.

Dia 24: ‘Tirando um sonho do papel – brainstorm, disrupção, criatividade e ideia de negócios’

Dia 25: ‘Dando forma ao seu negócio – identidade de marca, branding e pesquisa de mercado’

Dia 26: ‘Marketing de A-Z – simplificando os 4P´s do marketing, definindo o produto e estratégias de venda’

Dia 27: ‘Planejando o futuro – projeção de vendas, conceitos de RH e gestão de pessoas’

Dia 28: ‘Colocando em prática – conceitos, análise pessoal e plano de negócios’