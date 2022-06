Programa Foco no Fogo alcança mais 600 propriedades rurais na Semana do Meio Ambiente

Nesta quarta-feira, 1° de junho, as equipes do Foco no Fogo percorrem o município de Crixás, para levar a ação de prevenção e educação ambiental da agenda do programa na Semana do Meio Ambiente do Tocantins. A estimativa da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) é que sejam alcançadas mais de 600 propriedades rurais com a oferta de informações e orientações para sensibilização sobre os riscos da queimada ilegal e do incêndio florestal durante o período crítico de estiagem no Estado.

As equipes da Semarh e das 32 instituições membros que compõem o Comitê Estadual de Prevenção e Controle às Queimadas e Combate aos Incêndios Florestais (Comitê do Fogo) percorrem, nesta semana, propriedades rurais de mais cinco municípios, entre esses, Chapada da Areia, Novo Acordo, Crixás, Pium e Cristalândia.

A secretária da Semarh, Miyuki Hiashida, destaca a importância da educação ambiental na sensibilização da população para redução das queimadas. “O Tocantins realiza uma verdadeira força-tarefa para prevenção às queimadas ilegais e incêndios florestais. Na agenda da Semana do Meio Ambiente, o Foco no Fogo reforça a sensibilização da população em busca de reduzir ainda mais os índices de queimadas. Vale ressaltar que, em 2021, alcançamos a redução de 51% nas áreas rurais e de 34% no âmbito do Estado”, afirmou Miyuki Hiashida.

Segundo a diretora de Educação Ambiental para Sustentabilidade da Semarh, Erliette Gadotti, o programa conta com a contribuição de instituições, que atuam em outras frentes desse trabalho. “Além do trabalho preventivo e educativo realizado em campo, com as 32 instituições que compõe o Comitê, o Foco no Fogo conta com dados de órgãos de controle, como o MPE [Ministério Público do Estado], que elabora um relatório de monitoramento; de pesquisa, como a UFT [Universidade Federal do Tocantins], que desenvolveu o aplicativo; o que reforça a nossa ação, com respaldo de credibilidade e transparência”, reitera Erliette Gadotti.

A diretora detalhou que, durante a visita, também são oferecidas informações sobre as consequências das queimadas e dos incêndios florestais para a vegetação, a fauna e a saúde humana. As equipes deixam, com o proprietário rural, um material informativo e contatos das instituições para auxílio da população. A Semana do Meio Ambiente se estende até o próximo domingo, 5 de junho, dia em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Comitiva

A equipe técnica da Semarh conta com a conjunção de esforços do programa Foco no Fogo, que segue em comitiva nas ações preventivas de todas as visitas desta semana, com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO), a Defesa Civil do Tocantins, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama-Prevfogo), o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), o Departamento de Trânsito do Tocantins (Detran-TO), o Exército Brasileiro e a Energisa Tocantins – Distribuidora de Energia S.A.

Foco no Fogo

O programa Foco no Fogo, lançado em 2020, tem o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos e os prejuízos causados pelas queimadas irregulares, bem como pelos incêndios florestais, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde da população. Essa ação é uma iniciativa da Semarh, que conta com a adesão de 32 instituições que integram o Comitê do Fogo.

