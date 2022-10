Programa de TV do MPTO explica ao cidadão como funcionam os acordos judiciais e extrajudiciais

Por Assessoria

A 18ª edição do programa de TV “Ministério Público em Ação” tem como destaque a resolução de conflitos por meio de acordos judiciais e extrajudiciais. A promotora de Justiça Cynthia Assis de Paula explica ao cidadão comum como funcionam os acordos, em que situações eles podem ser aplicados e quais os seus benefícios.

Neste Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero, o programa também fala sobre os direitos das pacientes, no que se refere ao tratamento médico e ao recebimento de auxílio-doença ou outros benefícios previdenciários.

Esta edição traz também o quadro “Aqui tem MP”, apresentando a Promotoria de Justiça de Natividade.

O programa de TV “Ministério Público em Ação” é produzido pelo Ministério Público do Tocantins, veiculado na TV Assembleia e agora também na Unitins TV, além de ser disponibilizado no canal do YouTube do MPTO .