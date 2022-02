Programa de recomposição das aprendizagens para rede estadual de ensino inicia nesta terça-feira, 1°

Texto: Secom/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), lança nesta terça-feira, 1° de fevereiro, às 9 horas, o Programa de Recomposição das Aprendizagens – Recomeçar-, voltado para a rede estadual de ensino, visando garantir que os estudantes deem continuidade aos estudos sem prejuízo, em relação aos anos anteriores, período da pandemia da covid-19. O lançamento será realizado por meio do canal da Seduc no Youtube, TV Seduc Tocantins (https://www.youtube.com/user/TVSeduc).

O Programa de Recomposição das Aprendizagens foi desenvolvido pela equipe pedagógica da Seduc e será realizado de forma sistemática, em todas as escolas da rede estadual de ensino, durante o primeiro semestre letivo, com formações, avaliações e reflexões sistemáticas sobre todas as fases. As atividades ocorrerão de forma presencial, logo após o início das atividades letivas referentes ao ano de 2022.

O programa será executado visando adequar as habilidades e as competências dos estudantes ao ano ou à série em que ele está matriculado, por meio de quatro eixos de trabalho: diagnóstico das aprendizagens dos estudantes durante o período de pandemia; recomposição da alfabetização e letramento matemático, com atividades em sala de aula; avaliações contínuas e monitoramento; e, por fim, a avaliação de saída que será aplicada no final do processo.

O acompanhamento dos estudantes será efetuado pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF-MG), que é referência em avaliação educacional em larga escala, formação de gestores da educação pública e desenvolvimento de tecnologias de gestão escolar.