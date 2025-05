Programa de Iniciação à Extensão oferece 70 bolsas para acadêmicos de todos os câmpus da Unitins

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão (Pibiex), oferece 70 bolsas para acadêmicos dos cursos presenciais da universidade. Os selecionados receberão R$ 700,00 pelo período de 12 meses, compreendido entre os meses de agosto de 2025 a julho de 2026.

Podem se candidatar acadêmicos matriculados em qualquer um dos cursos presenciais da Unitins, desde que não estejam no último período do curso e que não sejam beneficiários de outro tipo de bolsa na universidade. Também é necessário que o estudante tenha disponibilidade de 20 horas semanais para exercer as atividades relativas ao projeto de extensão.

A concessão das bolsas está condicionada às propostas de trabalho e atividades a serem contempladas pelo edital Pibiex. Serão selecionadas 70 propostas de ações extensionistas e cada proposta selecionada terá direito a uma bolsa estudantil.

Submissão de propostas

As propostas de ações extensionistas para seleção dos discentes deverão ser submetidas pelo professor/orientador até o dia 6 de junho, através do formulário eletrônico disponível no link: https://forms.gle/Ri1doJQHJeMsbqPZ9. Cada proposta enviada deverá se encaixar em pelo menos uma das modalidades de ação de extensão, sendo elas: Curso, Prestação de Serviço, Produto Acadêmico e Projeto. Os planos de trabalho deverão estar vinculados a pelo menos uma das Áreas Temáticas da Extensão e atender a um dos Eixos de Conhecimento do PDI da Unitins, além de atender a pelo menos um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas.

A seleção das propostas será realizada em três etapas de caráter eliminatório e classificatório: análise técnica de caráter eliminatório, análise por avaliadores da Câmara de Extensão e análise técnica de caráter classificatório.