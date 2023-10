Programa de Aquisição de Alimentos é retomado em Palmas, destinando 160 mil reais para atender 41 instituições

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do governo Federal, está de volta em Palmas, com um investimento de 160 mil reais destinados à compra de produtos diretamente de produtores locais a serem destinados a entidades beneficentes. A iniciativa tem parceria do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (Seder) e visa não apenas fomentar a agricultura familiar, mas também fornecer alimentos de qualidade para 41 instituições, incluindo escolas municipais e estaduais da Capital.

Para o ano, o valor destinado a Palmas é de R$ 160 mil reais e o limite estabelecido de compra por produtor, é de R$ 12 mil reais. O Centro de Distribuição escolhido pela Seder para receber e distribuir os alimentos é a Feira da 304 Sul, um local estratégico que facilita a logística de entrega dos produtos adquiridos. E foi lá, que na manhã desta segunda-feira, 2, os primeiros produtos foram entregues a instituições beneficentes, num ato simbólico de relançamento do programa, que contou com a presença de técnicos da Seder, Ruraltins, produtores e assistidos.

Para o secretário, Carlos Braga, o programa é mais uma ferramenta do município para incentivar a agricultura local e garantir alimentação saudável às escolas. “São alimentos saudáveis sem agrotóxicos. Sabemos que para muitas crianças, a principal refeição do dia é a oferecida na escola, por ser balanceada.”

A responsabilidade pela entrega e compra dos alimentos ficou a cargo da Prefeitura Municipal, através da Seder, demonstrando uma colaboração eficaz entre os diferentes níveis de governo para garantir o sucesso do programa. “Esse programa é muito importante para o produtor, porque é uma venda imediata, que gera o giro do negócio, são vários produtos entregues para uma entidade. Incentiva o produtor a plantar”, celebra Sylva Braga Machado, que é produtora familiar de mandioca, limão, abóbora, milho e inhame. Ela também é atendida com o programa de Assistência Rural do município, com maquinário para preparo do solo, encanteiramento para o plantio e assessoria técnica.

Se de um lado o programa incentiva o pequeno produtor, por outro lado, ajuda a chegar o alimento a quem precisa, como a Casa de Apoio Vera Lúcia, que atende pacientes e acompanhantes de pessoas que vêm fazer tratamento nos Hospitais Dona Regina, Regional de Palmas e Infantil. “Esses produtos irão alegrar os pacientes, que querem uma novidade, com uma fruta, e esses produtos vão melhorar a imunidade deles”, relata Elisangela Sardinha, representante da Casa de Apoio.

PAA

A gestão dos recursos federais do PAA em Palmas está a cargo do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), enquanto a Seder é responsável pela compra e distribuição, contribuindo com o caminhão de distribuição, combustível, servidores para carregar e descarregar, motorista e as caixas plásticas usadas para armazenamento dos produtos.

Nesta segunda-feira, 2, o PAA em Palmas retomou suas operações, atendendo a uma ampla gama de instituições, incluindo escolas municipais e estaduais, além de outras organizações locais. Dentre as instituições beneficiadas, destacam-se:

Municipais:

ETI Eurídice Ferreira de Melo – Área Verde

Escola Municipal Sávia Fernandes – Bela Vista

Escola Tiago Barbosa – Aureny III

Escola Municipal Luiz Rodrigues Monteiro – Taquaralto

Escola Municipal Aurélio Buarque – Aureny I

CMEI Cantiga de Ninar – Aureny III

CMEI Fontes do Saber – Taquari

CMEI Castelo Encantado – Lago Sul

Centro de Referência de Assistência Social (Cras)

Estaduais:

Escola Estadual Vale do Sol – Setor Vale do Sol

Escola Estadual Santa Fé – Setor Santa Fé

Escola Estadual Liberdade – Aureny III

Escola Estadual Maria dos Reis Alves Barros – Taquari

Pastoral da Criança – Aureny III