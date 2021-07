Programa Água Viva lança projeto de restauração de trecho do Ribeirão Taquaruçu

O Programa Água Viva, da Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA), levou uma ação de revitalização a um trecho do Ribeirão Taquaruçu, na manhã deste sábado, 3. A intenção é prevenir erosão e assoreamento, preservando o curso d’água, que inclusive é um dos responsáveis pelo abastecimento de Palmas.

A ação contou com a parceria das Secretarias de Desenvolvimento Rural (Seder) e de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) – com a Defesa Civil e a Guarda Metropolitana Ambiental -; Federação Tocantinense de Triathlon (FTTri) e Associação Água Doce.

A atividade foi realizada logo no início da manhã, quando foram apresentadas faixas de contenção (curvas de nível), construídas para desviar a água das chuvas, evitando que elas descarreguem diretamente dentro do ribeirão, provocando erosão. Na sequência, quando iniciar o período das águas, o terreno deve receber o plantio de vegetação do tipo gramíneas, para ajudar a segurar a umidade e preparar a área para receber o plantio de mudas de árvores nativas, típicas do Cerrado.

Após as apresentações do projeto, os presentes participaram de um mutirão para retirar resíduos deixados por populares que frequentam a região, principalmente nos finais de semana.

O biólogo e responsável pelo Programa Água Viva, Marcelo Grison, explicou que a ação iniciada neste sábado levará um tempo para que os resultados comecem a aparecer; mas que é necessária para garantir a sobrevivência do corpo hídrico. “Vamos levar este trabalho de restauração para outros pontos do Ribeirão Taquaruçu Grande. É um trabalho lento e que precisa da adesão do poder público e da comunidade para alcançarmos um bom resultado”, disse.

O presidente da FMA, Fábio Chaves, disse estar muito confiante e comprometido com este trabalho. “Além de representante do poder público, também tenho o compromisso como cidadão de contribuir para a recuperação e proteção dos corpos hídricos de Palmas.”

O titular da Seder, Major Negreiros, colocou a pasta à disposição para o trabalho e lembrou que, além do serviço de recuperação dos mananciais, também é necessário estar atento a outras atividades potencialmente poluidoras na região.

A secretária de Segurança e Mobilidade Urbana, Coronel Alaídes Pereira Machado, garantiu que as equipes da Sesmu, representadas pela GMP Ambiental e Defesa Civil estão a postos para apoiar os trabalhos, contribuir com ações de fiscalização e atender chamadas sempre que necessário.

A representante da Associação Água Doce, Maria Isabel, disse que a comunidade local ficou entusiasmada com a ação, uma vez que além de preservar a natureza, a presença do poder público ainda leva segurança para a região.

Já o vice-presidente da FTTri, Sérgio Henrique, considerou que a intervenção do Município proporciona benefícios não só a quem mora na região, mas às demais pessoas que transitam pela região, incluindo os ciclistas.