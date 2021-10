Profissionais do Samu e das UPAs passam por capacitação sobre suporte de vida na parada cardiorrespiratória

Cerca de 60 profissionais das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e condutores de ambulância, que fazem parte da equipe de emergência, receberam capacitação nesta sexta-feira, 08, sobre suporte de vida na parada cardiorrespiratória (PCR).

Promovida pelo Núcleo de Educação em Urgências (NEU) do Samu, a atividade conta com estações práticas que seguem as diretrizes da American Heart Association para ressuscitação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência, sob preceptoria do médico Júlio Giancursi e a enfermeira Karlla Luz, ambos atuantes no Samu.

Os profissionais de saúde puderam se atualizar sobre suporte básico e avançado de vida na parada cardíaca por meio da estação prática de compressão, ventilação, ritmo cardíaco de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, dentre outros assuntos.

Essas ações buscam uma resposta rápida à PCR, visto que ocorre quando o coração para de bombear sangue e oxigênio para os outros órgãos. Logo, a pessoa pode vir a falecer. “É importante que os primeiros socorros sejam realizados o mais breve possível. Afinal, há chances de reanimação após sofrer essa parada. Quanto mais rápido for o atendimento, maior será o êxito do procedimento e por isso a importância da capacitação”, frisa a enfermeira Karlla.

NEU

O NEU integra o Samu e é responsável pelo saber interinstitucional de formação, capacitação, habilitação e educação continuada dos trabalhadores da saúde para os serviços de urgência.