Profissionais de diferentes áreas se mobilizam para os Jogos dos Servidores com a proposta de promover integração

Servidores municipais, estaduais e federais já se mobilizam para participar dos Jogos dos Servidores que têm como objetivos promover o intercâmbio social, fomentar o esporte, promover qualidade de vida, além de despertar hábitos saudáveis e gerar momentos de descontração. As inscrições seguem abertas até o dia 24 de fevereiro. As disputas são promovidas pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude.

Ana Rachel é servidora pública estadual e atua no município de Guaraí. A professora de educação física, do Centro de Ensino Médio Oquerlina Torres, reforça que os Jogos dos Servidores proporcionarão lazer e socialização. “A realização desse evento incentiva a prática esportiva e a promoção da saúde. Já mobilizei colegas para participarem e formarem equipes. Além disso, conheceremos novas pessoas durante o evento”, explica a servidora que já garantiu sua participação no tênis de mesa e no vôlei de praia.

A paixão do assistente administrativo, Leonardo Batista, por esporte iniciou ainda na infância. O servidor da Defensoria Pública do Tocantins confirmou sua participação nas disputas do tênis de mesa, mas também pretende se inscrever no futebol. “É um momento ímpar para o serviço público, porque é o momento onde os servidores poderão interagir e participar dessa integração com várias modalidades e esferas da administração pública”, destaca.

Os servidores da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude também já se mobilizaram para as disputas. A analista de Recursos Humanos, Gabriela Queiroz, vê nos Jogos dos Servidores uma oportunidade de integração. “Quero convidar os servidores para participarem desse evento, pois será um momento de interação e conhecimento dos colegas de outras áreas. A prática do esporte é sempre uma diversão, uma brincadeira que faz com que a gente se divirta com todo mundo junto”, destaca a servidora que participará das disputas do vôlei de praia e da corrida de rua.

Sobre os jogos

A competição reunirá oito modalidades (futebol 7 society, voleibol, vôlei de praia, futevôlei, xadrez, tênis de mesa, natação e corrida de rua). As disputas envolverão todo o funcionalismo público do Tocantins (municipal, estadual e federal), servidores das câmaras municipais, Assembleia Legislativa e instituições públicas financeiras.

As inscrições serão confirmadas com o preenchimento da ficha própria da competição disponibilizada no site da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude, pelo link https://www.to.gov.br/seju/jogos-dos-servidores/41oltxjv5vhh, devendo ser entregue, via e-mail ([email protected]). A inscrição e regularização de atletas serão de responsabilidade dos participantes e deverão ser assinadas pelo gestor do órgão ou pelo responsável pelo setor de Recursos Humanos.

No dia da abertura dos jogos de cada modalidade, as equipes deverão entregar dois kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e milharina), por servidor inscrito (atleta e membros da comissão técnica). Os alimentos arrecadados serão destinados para as instituições beneficentes.

Edição: Jakelyne Monteiro

Revisão Textual: Marynne Juliate