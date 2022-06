Profissionais da Rede Municipal de Ensino recebem Formação do Programa Recriar Vidas, em Porto Nacional

Gestores, coordenadores, professores, dentre outros profissionais da Rede Municipal de Ensino de Porto Nacional, estão participando de uma formação do Programa Recriar Vidas, ministrado pelas professoras Cátia Leite, Eliane Sales, e a psicóloga Hareli Fernanda Garcia Cecchin. O curso com carga horária de 44 horas, conta com aulas, palestras, oficinas, e acontecerá durante dois dias, na sexta-feira, 03, e no sábado, 04, no Centro de Convenções Comandante Vicente de Paula.

O fundador do Instituto Recriar Vidas, Ricardo Ribeirinha, destaca que “o programa tem como objetivo, incentivar e auxiliar dezenas de municípios no Tocantins e em todo o país, a formarem uma rede local de proteção social, especialmente quanto ao cuidado e prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas”, frisou.

A secretária municipal de educação, Helane Dias, esteve presente na abertura do evento e destacou que a formação será de muita relevância para os profissionais, pois trará benefícios para os mesmos, além de garantir uma atuação ainda mais eficiente com os alunos.

Conforme Ricardo Ribeirinha, o método é inovador, porque atua em duas matrizes que levam ao risco de consumo de substâncias psicoativas. A primeira é sobre os aspectos de vulnerabilidade, como pobreza, capital humano, fatores socioeconômicos, violência, entre outros. A segunda matriz, trata de aspectos biopsicossociais, tais como hereditariedade, ansiedade depressão, ideação suicida, automutilação, bullying, entre outros.

A intenção nesta etapa da formação é trazer informações sobre estes diversos aspectos, para que haja maior cuidado pessoal e para que os educadores tenham melhor compreensão sobre os fatores que efetivamente podem levar uma criança, um jovem ou até mesmo um adulto a consumir drogas.

Todos os presentes receberam os kit´s paradidáticos “viver de cara limpa uma escolha”, os livros serão utilizados durante a formação de instrumentalização. Ao fim do curso os participantes receberão certificados de participação.

