Profissionais da Fesp são selecionados para especializações do Hospital Sírio-Libanês

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

Com o objetivo de aperfeiçoar as residências em saúde pública, profissionais vinculados à Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), foram aprovados em dois cursos de especialização na área de preceptoria: Gestão de Programas de Residência em Saúde no SUS (GPRS) e Educação na Saúde para Preceptores no SUS (PSUS). Os aprovados devem efetuar a matrícula até esta terça-feira, 1º.

O Projeto é desenvolvido em parceria com Ministério da Saúde e conta com a participação das gestões municipal e estadual do SUS, do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS). As aulas estão previstas para começarem no dia 17 de fevereiro.

“Os gestores do Sírio se surpreenderam com o nível dos atores envolvidos no Plano Integrado de Residência em Saúde, pois a Fesp realiza um excelente curso de capacitação com os preceptores, tutores, gestores de aprendizagem e demais colaboradores da rede, por meio da Educação Permanente e do Projeto de Qualificação em Práticas Educacionais na Saúde (QPES), monitorados pelos coordenadores dos programas de residências. Isso nos deixa muito lisonjeados, pontuou a presidente, Marttha Ramos.

