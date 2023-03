Professores participam de formação continuada sobre práticas de linguagem

Com intuito de alinhar aspectos teóricos e metodológicos, professores dos 5º, 8º e 9º anos da rede municipal de ensino de Palmas iniciam, nesta segunda-feira, 27, no auditório do Colégio Esportivo Militar do Corpo de Bombeiro (Cemil) Margarida Lemos, encontros formativos com o tema ‘Práticas de Linguagem e Habilidades do Sistema de Avaliação da Educação Básica’.

Conduzida pela professora da Rede, a doutoranda Maria das Graças Alves dos Santos, a formação tem a proposta de trabalhar a língua portuguesa como fruto da interação social, alinhada aos documentos oficiais, aos processos pedagógicos que atendam aos interesses dos estudantes e à prática docente. “As ressurgentes problematizações suscitadas em torno do fazer docente têm oportunizado diversas ações voltadas à formação continuada, com o intuito de refletir e repensar sobre lacunas entre teoria e prática, principalmente, em relação ao trabalho de linguagem”, citou.

Segundo a educadora, o docente lida constantemente com limitações, desafios e benefícios relacionados a documentos normatizadores da educação, às diretrizes curriculares, à avaliação externa e à articulação entre teoria e prática. “Diante dessa realidade, há a necessidade de profissionais preparados para o enfrentamento dos constantes desafios da prática pedagógica”, avaliou.

No decorrer do ano letivo, os professores de língua portuguesa das escolas municipais participarão de outros módulos da formação continuada da disciplina, com temáticas diferentes, mas sempre com referência ao cotidiano escolar. A proposta é buscar práticas que promovam o ensino e a aprendizagem dos estudantes da rede municipal de ensino de Palmas.