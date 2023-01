Professora Tocantinense desenvolve pesquisa sobre hidrogel natural

A docente Priscila Bezerra de Souza, do curso de Engenharia Florestal da UFT de Gurupi e o grupo de pesquisa Serviços de Ecossistemas Florestais (SEF) certificado pela Universidade Federal do Tocantins e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, vem desenvolvendo pesquisas sobre a produção de hidrogel natural.

Estudos preliminares demonstram que o hidrogel natural extraído de uma planta do Cerrado é biodegradável, atóxico, apresenta estabilidade de pH e temperatura e um elevado grau de intumescimento combinados a uma progressiva perda de água para o meio, sugerindo uma possibilidade de aplicação deste na produção de culturas agrícolas e florestais em regiões com déficit de chuvas, como por exemplo nosso estado do Tocantins.

Com isso, as pesquisas giram em torno do desenvolvimento e da validação do hidrogel natural, pois estudos comprovam que este produto dicionado ao substrato age como minimizador do déficit hídrico nas plantas, proporcionando mudas mais resistentes e de melhor qualidade.