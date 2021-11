Professora de Araguaína representará o Tocantins na Olimpíada de Língua Portuguesa

Laudiléia Soares Barbosa Achure, que é professora da Rede Municipal de Ensino de Araguaína, representará o Tocantins na Olimpíada de Língua Portuguesa. Essa é a quarta vez que o Município tem aprovado um trabalho na etapa estadual. A apresentação para disputa da semifinal do concurso está programada para ser realizada entre os dias 9 e 12 de novembro.

A docente do 5º ano da Escola Municipal Dr. Cesar Belmino Barbosa Evangelista foi selecionada na categoria poema e recebeu uma homenagem, na última sexta-feira, 29, da Secretaria Municipal de Educação, junto com outros professores que foram classificados na etapa municipal, realizada em agosto.

Diferente dos anos anteriores, nesta edição da olimpíada não haverá julgamento dos textos produzidos pelos alunos. “Por conta da pandemia, esse ano não haverá encontro presencial na etapa semifinal do concurso e o que está sendo avaliado é o relato de prática do professor, que traduz a trajetória percorrida com os alunos durante o desenvolvimento das oficinas”, explicou a coordenadora municipal da olimpíada, Leicijane Barros.

No encontro virtual, a professora participará de uma série de atividades culturais e formativas e haverá oficinas com toda a turma da professora.

Contexto é tudo

O tema trabalhado em todas as edições é “O lugar onde vivo” e para a professora Laudiléia, expor o desafio foi o diferencial para aprovação estadual do seu relato de prática. “Os alunos tiveram uma barreira por não conhecer o suficiente a cidade onde moram. Então, realizei dinâmica, apresentei fotos, vídeos e textos de outras crianças em Araguaína. Deixei claro que não era preciso ter o melhor texto, mais bonito, era para eles entrarem no poema, tentarem alcançar o leitor através da visão deles sobre a cidade”.

A olimpíada

A 7ª Edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro contou com a inscrição de 27.847 escolas e 59.008 professores em todo o país, do 5º ano do Ensino Fundamental a 3º série do Ensino Médio. Laudiléia é a única representante do Tocantins na categoria poema na etapa semifinal, da qual sairão 80 professores finalistas, 16 por categoria, que disputarão as 20 vagas vencedoras do concurso.

Em Araguaína, foram escolhidos, seguindo todos os critérios estabelecidos pela organização do concurso e dispostos em seu regulamento, 8 relatos de prática, referentes ao trabalho desenvolvido em cada uma das 5 categorias do programa: 3 de Poema; 2 de Memórias Literárias; 1 de Crônica; 1 de Documentário; e 1 de Artigo de Opinião.

