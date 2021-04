Professora da Unitins e doutoranda pela UFT morre aos 36 anos em Araguaína

A professora e doutoranda Elem Kássia Gomes, de 36 anos, faleceu nesta quarta-feira (21) em Araguaína. Ela estava de licença maternidade e completaria 37 anos no próximo sábado (24). Elem deixou uma filha de sete anos de idade e um bebê de dois meses.

Elem era professora no Centro de Ensino Médio Paulo Freire em Araguaína e no curso de Letras da Unitins na cidade de Araguatins, para onde viajava por pelo menos duas vezes na semana para dar as aulas. Além disso, era doutoranda no Campus da UFT em Araguaína.

Luiza Helena, professora do Curso de Letra da UFT em Araguaína, fez uma publicação do perfil do Facebook onde comenta a partida da ex-aluna.

“Amanhecemos com a triste notícia da partida de Elem Kássia, pessoa muito querida. Foi nossa aluna desde a graduação, estava concluindo o doutorado. Não é fácil ser mulher, ser mãe, ser professora, ser pesquisadora. Nossas forças por vezes nos abandonam. Que Deus a acolha amorosamente”.

A Unitins divulgou nota de pesar lamentando a morte da professora e rogou a Deus para confortar a família, assim como amigos. E destacou que era uma docente muito dedica, carismática e com bom relacionamento com os colegas de trabalho.

“Muito querida pelos alunos e colegas de trabalho, Elem se destacava pela dedicação, comprometimento com o trabalho, com a educação e formação de pessoas. Descrita como uma pessoa amável, cuja doçura e meiguice cativou a todos“. Pontua a Instituição.

A UFT também divulgou nota de pesar e frisou que Elem Kássia estava em processo de conclusão de seu doutoramento pelo Programa de Pós-Graduação em Letras: Ensino de Língua e Literatura (PPGL), do Câmpus da UFT em Araguaína, e onde também havia concluído seu mestrado.

Tanto a UFT quanto a Unitins não divulgaram a causa da morte.

