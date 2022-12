Professor Júnior Geo conclui primeiro mandato e faz balanço das conquistas alcançadas para o Estado

Por Isadora Fontes

Finalizando o seu primeiro mandato como deputado estadual, o Professor Júnior Geo (PSC) fez um balanço das principais ações desenvolvidas ao longo de 2022 e falou sobre sua gratidão pela reeleição. “Os últimos quatro anos foram de muito trabalho, defendi os interesses dos tocantinenses, busquei melhorias para o estado e, neste ano, alcançamos nossa reeleição com muito reconhecimento”, destacou Geo.

“Estamos encerrando mais um ano, um ano muito desafiador pra mim, e que graças a vocês eu conquistei a reeleição para deputado estadual, um ano em que lutamos por muitos concursos públicos, por Projetos de Lei, lutamos para que a população lá na ponta pudesse ser melhor acolhida, melhor atendida pelo serviço do Estado e, é claro, estou aqui agradecendo e colocando-me à disposição para que vocês se sintam representados, tragam as demandas e que continuemos a fazer o nosso melhor no ano que vai se iniciar”, disse Geo em suas redes sociais.

Relembre um pouco como foi o ano de 2022 para o deputado na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto):

Relator do Impeachment

Desde o início de seu mandato, Geo apresentou na Assembleia diferentes solicitações. Foram cerca de 900 requerimentos e mais de 90 Projetos de Lei. Logo no início deste ano, o deputado participou como relator do processo de impeachment contra Mauro Carlesse e, em seu relatório, recomendou a abertura do processo de afastamento do governador por reconhecer a gravidade das denúncias de desvio no plano de saúde dos servidores estaduais.

Saúde

Atuante na área da saúde, o deputado visitou vários hospitais regionais do estado. Esteve diversas vezes no Hospital Geral de Palmas (HGP) para verificar a situação de pacientes e servidores, solicitou na Assembleia Legislativa medidas em relação ao pagamento dos direitos e valorização dos profissionais da saúde e levou ao secretário da área as demandas identificadas nas visitas.

Cobrou soluções em relação à falta de assistência prestada aos pacientes, sobre a falta de medicamentos, falta da realização de exames e cirurgias. Em abril, o parlamentar ainda apresentou um Projeto de Lei em que solicitava a instituição de classes hospitalares para crianças e adolescentes que estão em tratamentos prolongados.

Rodovias estaduais

Geo atuou incisivamente com solicitações ao Estado, buscando melhorias para as rodovias estaduais. Dentre os inúmeros pedidos, o deputado cobrou a pavimentação asfáltica do trecho entre Itapiratins e Itacajá, a manutenção da rodovia que liga as cidades de Porto Nacional a Brejinho de Nazaré e também solicitou a implantação de uma ciclovia entre Taquaralto e Taquaruçu para evitar acidentes.

Segurança Pública

Ainda no primeiro semestre de 2022, o Professor Júnior Geo esteve ao lado das lutas e reivindicações dos policiais do estado, comemorou as conquistas alcançadas pelos Policiais Penais com a aprovação do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) e foi autor da sessão solene que homenageou a categoria.

O deputado usou a tribuna da Casa de Leis para cobrar do Estado melhorias na segurança pública e enfatizou por diversas vezes o déficit de servidores na área. Cobrou a ampliação do número de convocados no concurso da Polícia Militar e Bombeiros, afirmando que o quantitativo de militares não atende a necessidade da população. No último mês, o deputado participou da luta junto aos vigilantes que atuam na segurança privada pelo reconhecimento da atividade de risco da categoria.

Emendas

Através das emendas destinadas pelo deputado, muitos municípios foram contemplados. Geo participou da entrega de um veículo para os servidores da educação em Presidente Kennedy e de uma ambulância para Itacajá, adquiridos por meio da emenda destinada pelo deputado. Porto Nacional recebeu R$ 100 mil para a reforma do Centro de Apoio Psicossocial e Divinópolis recebeu a mesma quantia para a construção da Apae no município. Já a Escola Est. Profª Elizângela Glória Cardoso garantiu a aquisição de equipamentos esportivos que auxiliarão nas atividades dos alunos.

O curso de Medicina da Universidade Federal do Tocantins (UFT) também foi contemplado e recebeu R$ 120 mil para aquisição de equipamentos.

Fiscalização e conquistas

Atento às necessidades do Estado, o parlamentar apresentou proposições com o intuito de garantir a transparência pública e combater a corrupção nos setores. Em fevereiro deste ano, o Estado atendeu o pedido do deputado e sancionou o decreto nº 6.395 que institui a Política de Governança Pública que implanta os sistemas de Compliance.

Outra conquista foi o pagamento do adicional noturno e insalubridade para os funcionários contratados da Saúde. “Sabemos o quanto os trabalhadores se dedicam no atendimento à população tocantinense e, por isso, precisam receber de acordo com o previsto no seu plano de carreira”, afirma Geo.

Diante das várias demandas, o concurso é uma bandeira do deputado por acreditar na isonomia do serviço público. Geo usou a tribuna diversas vezes e procurou o Ministério Público para alinhar esforços e garantir a realização de alguns concursos, como por exemplo, da Educação, Saúde e Quadro Geral.

“Estamos diariamente buscando as melhorias que queremos para o nosso Estado. É um trabalho conjunto, coletivo. Reforço o meu objetivo em garantir as cobranças e fiscalizações necessárias para que o Tocantins evolua cada vez mais”, destaca o Professor Júnior Geo.