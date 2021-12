Produtores rurais interessados em material orgânico para o pasto devem procurar a Seisp

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), gestora do Ecoponto Municipal, está disponibilizando 800 metros cúbicos de composto orgânico aos produtores que tiverem interesse em utilizar o material para forrar pastagem ou até mesmo para o cultivo. Os interessados deverão procurar a Seisp, das 12 às 18 horas, de segunda a sexta, e a retirada do material no Ecoponto é por conta do produtor.

O composto orgânico disponibilizado é proveniente de folhas e pequenos galhos que caem na hora que é feita a triagem para a trituração das galhadas. O diretor de Limpeza Pública, Willian Roberto de Ataídes, ressalta que esse material não é utilizado pelos viveiros do município e pelas escolas municipais no enriquecimento das hortas e cultivos, por conter galhos, mas é ideal para a forração de pastagem. “Ainda temos muito material. Os interessados podem procurar a Diretoria de Limpeza Pública na Seisp”.

O diretor explica que caso esse material não seja reaproveitado por produtores, poderá acabar indo parar no aterro sanitário, o que acabará diminuindo a vida útil dele. O Ecoponto fica na Avenida NS-10 quadra ASR-SE 55 (512 Sul), atrás do Parque Cesamar, no local são triturados e reaproveitados os restos de poda de galhada feita ou recolhida pela Prefeitura.

Recolhimento de Galhada

O recolhimento de galhada é realizado mediante pré-agendamento feito pela comunidade através do telefone (63) 3212-7426 (das 8 às 18 horas). A Seisp alerta que a poda doméstica só deve ser feita após o agendamento, de modo que os resíduos só sejam dispostos na calçada do morador em ocasião próxima à data prevista para a passagem do caminhão em sua região.

Como descartar no ecoponto?

O cidadão também pode direcionar resíduos de poda ou inservíveis de madeira (móveis feitos exclusivamente de madeira ou paletes) ao Ecoponto de Galhadas em veículo próprio. Desde que estes não contenham partes de ferro ou outros materiais, nem estejam misturados a entulho. O atendimento no local é feito das 7 às 17 horas.