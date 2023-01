Produtores e cooperativas estão recebendo apoio para a contratação de crédito fundiário – Terra Brasil

Para facilitar o acesso de agricultores familiares ao Programa Nacional de Crédito Fundiário (PCNF) – Terra Brasil, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), está intensificando as ações do programa e contribuindo para o desenvolvimento da agricultura familiar. Até o último dia 15 de janeiro mais 100 produtores e cooperativas já foram visitados e estão recebendo o apoio necessário para a contratação de crédito visando à compra de terras e investimentos em infraestrutura.

“Além das duas empresas vencedoras da chamada pública de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), temos outras empresas cadastradas que trabalham na mobilização e elaboração dos projetos técnicos de financiamento, permitindo a retomada de novas contratações do PNCF – Terra Brasil no estado do Tocantins”, detalhou a diretora de Desenvolvimento Agrário e Crédito Fundiário, Maria Tereza Vasconcelos. Ela ressaltou que a equipe da diretoria está a disposição para esclarecer todas as dúvidas presencialmente ou por meio dos telefones (63) 32187607/32182114 ou via WhatsApp (63) 99946-5709.

De acordo com a diretora, por meio de uma das empresas vencedoras da chamada, a Prosperar, 70 projetos já foram elaborados e estão em análise financeira para contratação. A meta é elaborar 211 projetos em 93 municípios tocantinenses.

“Essa oportunidade que o Governo Federal está nos dando e esse apoio para dialogarmos com os municípios, é excelente, pois o Governo do Estado está conseguindo chegar até o produtor, apresentando a ele a possibilidade de que ele adquira a sua terra através do programa”, afirmou o secretário da Seagro, Jaime Café.

O coordenador de Ater da Prosperar, Kleiton Paulo, reforçou que “estamos prontos para ajudar e fazer os alinhamentos necessários para que o projeto seja 100% sucesso. Estamos visitando vários municípios e procura tem sido grande”.