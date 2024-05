Procon Municipal de Palmas se consolida como mediador de relações de consumo

Com o intuito de aprimorar constantemente os serviços oferecidos à população de Palmas nos seus 35 anos, o Procon Municipal de Palmas foi criado com a finalidade de fortalecer os direitos dos consumidores. Os atendimentos realizados esclarecem dúvidas dos consumidores e, caso seja necessário, culminam na abertura de reclamação. Em alguns casos específicos, o conflito pode ser resolvido com um simples telefonema. Os atendentes ligam para o fornecedor e, se possível, é feito um acordo.

Prova do trabalho realizado pelo órgão diariamente é a servidora pública e advogada Ana Karoline Melo Xavier Silva de Freitas que decidiu procurar o órgão após inúmeras tentativas de tentar solucionar uma cobrança de juros abusivos por uma empresa. “Embora eu seja advogada, acredito que a influência do Procon contou muito na hora de resolver o meu problema. O atendimento foi ágil e minha solicitação foi resolvida no mesmo dia. Fiquei surpresa pois foi a primeira vez que precisei acionar o órgão e funcionou”, informou.

Quem também buscou atendimento no órgão e saiu satisfeita foi a enfermeira Fernanda Saldanha Eisele. Ela compartilhou de sentimentos semelhantes. Procurou o órgão pois teve problemas com uma operadora de celular. “Eu tinha um plano de celular, pedi para mudarem, quando fui pagar a fatura, descobri que não era o plano que eu havia contrato. Liguei inúmeras vezes ao serviço de atendimento ao consumidor, mas não consegui resolver o problema. Quando procurei o Procon e tive meu problema solucionado no mesmo dia. O atendimento foi excelente”, ressaltou.

A aposentada Cleni Juelide Biesek também é muito grata ao órgão. Ela teve problemas com uma instituição bancária. “Tentei incessantemente resolver meu problema. Fiz ligações todos os dias, ficavam me transferindo de um setor para outro e nada. Foi nesse momento que resolvi buscar ajuda no Procon para solucionar meu problema, só assim consegui uma solução para o meu caso,” disse.

O Procon Municipal também faz verificação periódica de preços praticados pelo mercado. Quem sempre está atento aos levantamentos realizados pelo Procon é o servidor público Francisco da Cruz Oliveira que, todos os meses, espera as pesquisas para economizar antes de ir às compras. “Eu sempre espero as verificações de preços do órgão para poder economizar. E fazer compras conscientes”, destacou.

Atendimentos

Em 2024, de janeiro a abril, o órgão realizou 525 atendimentos aos consumidores da Capital, tendo solucionado 435 atendimentos sem a necessidade do avanço dos processos ao setor de julgamentos, o que representa 84% das demandas solucionadas neste período. De acordo com o superintendente do Procon Municipal, Rafael Dias, esses números positivos são uma forma de reconhecimento pelo trabalho realizado. Ele frisou que o órgão está sempre atento e empenhado em combater ações que desrespeitam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O consumidor que precisar de esclarecimentos, fazer reclamações ou denúncias pode contatar o Procon Palmas através do e-mail [email protected] ou [email protected] ou pelo telefone (63) 99282-9640.