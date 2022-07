Principal Distrito de Porto Nacional terá seu primeiro Centro de Educação Infantil com capacidade de atender cerca de 300 crianças

A prefeitura de Porto Nacional segue realizando diversas obras em todo o município. Nesta segunda-feira, 04, foi a vez do Setor Laguna III, localizado no distrito de Luzimangues, receber uma ordem de serviço para iniciar a primeira creche no Distrito, a qual atenderá cerca de 300 crianças diariamente. A obra tem previsão de entrega de até 12 meses e será realizada graças a uma emenda parlamentar do deputado federal Vicentinho Júnior, no valor de R$ 2.036.000,00.

A escola padrão FNDE de porte II que será construída em uma área de mais de 775 mil m², contará com cinco salas de aula, além de sala Multiuso, sala dos professores, almoxarifado, cozinha, lavanderia, lactário, copa para funcionários, playground, pátio coberto, dentre outros.

A construção da unidade escolar, que já era um anseio da população há mais de 13 anos, irá atender crianças com idades entre um e seis anos e faz parte do cronograma de obras para este ano, dentro do principal distrito de Luzimangues, orçado em pouco mais de R$ 16 milhões.

De acordo com o Prefeito de Porto Nacional, várias outras obras serão iniciadas ainda no ano de 2022, com vistas a garantir mais desenvolvimento e facilidade para os moradores do Distrito. “Essa é uma creche de fundamental importância para as nossas famílias principalmente para o trabalhador que é pai ou mãe e que precisam colocar o seu filho em uma creche. Fico feliz que estamos juntos, devolvendo aquilo que é direito da população, a educação, especialmente a creche. Essa é a primeira e, ainda em 2022, iremos iniciar a segunda, estamos inclusive, no dia de hoje, realizando a licitação da creche do setor Águas Lindas e no Village Morena também não será diferente”, anunciou Ronivon Maciel.

Na ocasião, o prefeito ressaltou que R$ 16 milhões serão alocados, empenhados e licitados para a educação municipal dentro do Distrito de Luzimangues.

O deputado federal Vicentinho Júnior afirmou que esse é um “compromisso feito no passado, execução feita no presente para termos um futuro com mais segurança e com mais condição das mães e pais de família, deixarem seus filhos em um lugar apropriado, seguro e adequado, para irem trabalhar e trazer o seu sustento para os seus lares, então parabéns ao prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel”, colocou o parlamentar federal.

A moradora do setor Laguna III, Luíza Matos, acompanhou de perto a assinatura da Ordem de Serviço para início imediato da escola e afirmou que o novo Centro de Educação Infantil será um sonho para os moradores de Luzimangues. “Ver finalmente os benefícios chegando para a nossa população é realmente motivo de muita emoção e alegria, tenho três filhos de menos de seis anos e confesso que estou muito ansiosa e muito grata a todos os envolvidos por olhar com bons olhos para o distrito de Luzimangues”, disse Luíza Matos.

Por: Mychelle Tauane

Secretaria Municipal da Comunicação