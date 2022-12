Primeiro vencedor da Meia Maratona do Tocantins relembra com emoção da sua participação na mais tradicional corrida de rua do Estado

“Vencer uma corrida como a Meia Maratona do Tocantins é uma sensação inexplicável. Todas as provas que fiz até hoje, ficaram na minha memória”. Este é o relato de Arnaldo Sales, que em 2001, se tornou o primeiro campeão da corrida de rua mais tradicional do Estado. Na época, com 39 anos, Arnaldo morava em Brasília (DF). Hoje com 59 anos, trabalha como motorista de aplicativo em Goiânia.

Arnaldo relembra com emoção da sua participação na primeira edição dessa importante prova de atletismo. “Me lembro que na época fizeram reportagens, no qual me intitularam como ‘o rei de Palmas’, o ‘invencível’. Fiquei feliz, principalmente pelo reconhecimento dos outros corredores. A largada e chegada era no Palácio Araguaia e a recepção foi pra mim, algo contagiante. Não tem emoção melhor”, lembrou o ex-atleta que em 2002 se tornou bicampeão da prova. Em 2004, conquistou a segunda colocação.

A trajetória de Arnaldo tem ainda outras importantes provas como as Maratonas Internacionais de Curitiba (PR) e Florianópolis (SC); Meia Maratona de Fortaleza (CE) e Brasília (DF); entre outras. O ex-atleta se despediu do atletismo em 2006, mas relembra com carinho da sua trajetória. “Hoje faço parte de um grupo conhecido como Atletas do Brasil e lá os corredores falam que eu entrei para a história por ter sido o primeiro vencedor da Meia Maratona do Tocantins e isso é muito gratificante para mim”, declarou.

A história do Arnaldo faz parte da trajetória da prova que já é reconhecida no cenário esportivo nacional, por reunir centenas de atletas, entre tocantinenses, representantes de vários estados e também de outros países. Em 2004, foram mais de 800 atletas. A edição de 2019, reuniu 700 pessoas e contou com participação de atletas do Quênia, país no leste da África, com vitória masculina e feminina dos africanos. Em 2021, a prova teve a participação de aproximadamente 600 competidores. Em 2022, quase 700 corredores garantiram seus passaportes para essa prova que já virou tradição no calendário esportivo nacional.

Kits da Meia Maratona

A entrega dos kits será nesta quinta-feira, 1°, das 8h às 18h e na sexta-feira,2, das 8h às 14h, no Palácio Araguaia (entrada sul). Os kits também serão entregues no sábado, 3, das 14h às 18h, no local da prova. A largada será no próximo domingo, 4, às 6h45, em frente ao Colégio Militar da 206 norte.

A organização informa que não serão entregues kits no dia da prova. O evento é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude (Seju) e conta com a parceria da Federação de Atletismo do Estado do Tocantins (Fato).

Sobre a prova

Os atletas e a comunidade em geral participarão das seguintes provas:

Corrida Infantil

Faixa etária – 10 a 15 anos

Categorias -10 a 11 anos, 12 a 13 anos e 14 a 15 anos

Premiação para os três primeiros colocados com troféus

Distância de 1 km

Corrida Paralímpica

Faixa etária – acima de 10 anos

Categorias – Cadeirantes, Deficiência nos membros superiores, Deficiência nos membros inferiores e Deficiência Intelectual

Premiação para os três primeiros colocados com troféus

Distância 1 km

Corrida de 5 km

Faixa etária – acima de 14 anos

Corrida apenas participativa

Os corredores receberão apenas medalhas de participação

Corrida de 10 km

Faixa etária – Acima de 18 anos

Categorias – 18 a 28 anos; 29 a 39 anos; 40 a 50 anos; 51 a 59 anos; acima de 60 anos e Deficientes Intelectuais

Premiação em dinheiro e troféus para os três primeiros colocados. Além disso, os cinco primeiros atletas na classificação geral no masculino e feminino receberão premiação em dinheiro e troféus

Corrida de 21 km

Faixa etária – acima de 18 anos

Categorias – 18 a 28 anos; 29 a 39 anos; 40 a 50 anos; 51 a 59 anos; acima de 60 anos e Deficientes Intelectuais

Premiação em dinheiro e troféus para os três primeiros colocados. Os cinco primeiros atletas na classificação geral no masculino e feminino receberão premiação em dinheiro e troféus.