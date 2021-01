Primeiras doses da vacina contra Covid-19 são aplicadas em Gurupi

Na manhã desta quinta-feira, 21, começou em Gurupi a aplicação das primeiras doses da vacina Coronavac contra a covid-19. Quatro profissionais de saúde, que atuam na linha de frente no enfrentamento ao Coronavírus, foram imunizados em uma solenidade realizada na Unidade Básica de Saúde do setor Sol Nascente.

A primeira a receber a dose em solo gurupiense foi a técnica de enfermagem Maria do Rosário Moreira Conceição, de 60 anos. Ela conta que foi um privilégio ser convidada para ser a primeira a tomar a dose em Gurupi e está totalmente segura em relação à eficácia da vacina. “Estou me sentindo honrada e muito tranquila sobre esta vacina”, enfatizou.

O segundo a receber a vacina foi o médico Álvaro Rocha de Alencar, que também disse estar muito tranquilo em relação à vacina. O médico afirmou que a vacina é a melhor prevenção, aliada aos cuidados que devem permanecer. “Com esta vacinação ficaremos praticamente livres de internação e mortes”, afirmou.

Em seguida foi a vez da enfermeira, Luciana Ferreira Gomes Gontijo, que tem atuado na linha de frente no combate à Covid-19. “Estou feliz com o início da imunização, que era algo esperado há meses”, comentou.

E por último na solenidade, quem tomou a dose foi a psicóloga Emília Vieira, que comentou que o momento é de gratidão e que com a chegada da vacina nasce uma nova esperança.

Boas expectativas

Josi Nunes comentou que há uma expectativa enorme com o início desta imunização e disse que esteve no Ministério da Saúde tratando sobre a vacinação. A prefeita lembrou que acompanhou o recebimento das doses no Tocantins e também a imunização da primeira tocantinense, que foi uma moradora de Gurupi. “Tudo que pudermos fazer para que recebamos mais doses, iremos fazer, seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde”, afirmou.

A prefeita lembrou que a pandemia ainda não chegou ao fim e por que este motivo é necessário que a população continue com as medidas de segurança como higienizar as mãos, manter o distanciamento social, usar máscaras, evitar aglomerações.

É só o começo

O secretário municipal de Saúde, Zander Luis Guimarães, explicou que agora é iniciada uma longa jornada para a vacinação da população. “Hoje estamos iniciando esta imunização e os primeiros são os profissionais da saúde, que estão na linha de frente no combate à pandemia, e os idosos abrigados na Casa do Idoso. Mas assim que for chegando mais doses iremos ampliar os grupos, conforme calendário do Ministério da Saúde”, explicou.

Os cuidados continuam

A diretora do Hospital Regional de Gurupi, Cristiane Uchôa, afirmou que este é um momento muito importante, em especial, para quem trabalha na saúde e para os familiares que tiveram perdas. “Sabemos da importância dessa vacina e da continuidade dos cuidados. A vacina fará a parte dela, mas nós temos a obrigação de fazer a nossa parte. Como nessa primeira etapa uma pequena parcela da população será imunizada, as pessoas têm que se conscientizar sobre a manutenção dos cuidados”, enfatizou.

Autoridades presentes

Também participaram da solenidade o presidente da Câmara de Vereadores de Gurupi, Rodrigo Maciel, e os vereadores Ivanilson Marinho, Débora Ribeiro, César da Farmácia, Matheus Monteiro, Colemar da Saborelle, Zezinho da Lafiche, Rodrigo Ferreira e Leda Perini.