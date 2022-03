Primeira super praça do distrito de Luzimangues é inaugurada em clima de festa

Por: Nadya Mayara | Secretaria Municipal da Comunicação

14/03/2022 – Publicado às 05:41

Alegria e muita emoção marcaram a cerimônia de inauguração da primeira super praça do distrito de Luzimangues, realizada neste sábado, 12. O espaço é fruto da parceria firmada entre a prefeitura de Porto Nacional e a empresa Fix Urbanismo e Iparatyh e recebeu o nome de Praça Sassá, em homenagem a Francinildo Morais Costa (in memoriam). Na ocasião o prefeito Ronivon Maciel assinou o Termo de Referência de abertura de licitação para construção da creche do Laguna lll, que será erguida ao lado da Praça.

A solenidade reuniu autoridades federais, estaduais, municipais e comunidade, contou com atrações musicais e o primeiro Circuito Cultural e Esportivo da Super Praça do Laguna lll, que ocorreu ao longo do dia, com modalidades esportivas como: futsal – feminino e masculino, vôlei de praia – masculino e feminino, capoeira, futevôlei e exercícios funcionais para a comunidade em geral.

Em seu discurso, o prefeito Ronivon Maciel disse que “em apenas sete meses após o anúncio da obra, toda a estrutura foi entregue, um investimento de cerca de R$ 1,8 milhão, feito pela empresa Fix Urbanismo e Iparatyh. Essa obra irá proporcionar mais lazer e garantir mais qualidade de vida aos moradores por meio da prática esportiva. É uma alegria muito grande fazer essa entrega por meio de uma parceria tão exitosa. O foco agora é buscar ainda mais melhorias em benefício da nossa população”, afirmou.

O vice-prefeito Joaquim do Luzimangues se emocionou ao falar do amigo Sassá, homenageado com o nome da Praça. “Hoje estamos realizando um sonho, entregando para a comunidade uma praça com mega estrutura como todos merecem, e ainda homenageando o grande Sassá. Mais entregas estão por vir e o trabalho não vai parar, nossos corações estão cheios de gratidão”, pontuou.

“Essa parceria público-privada traz o que há muito tempo se esperava para Luzimangues, empresas e Governo que acreditam e investem na região. A Fix Urbanismo e a prefeitura de Porto Nacional fizeram o compromisso de trazer mais qualidade de vida e educação para Luzimangues. E o que era sonho está se tornando realidade”, frisou o gestor operacional da Fix urbanismo, Nahylton Alen.

Em seu discurso, a senadora Kátia Abreu declarou estar “feliz em participar desta cerimônia tão especial, o trabalho com comprometimento resulta em benfeitorias para a população, é isso que o povo de Luzimangues merece, parabéns a todos os envolvidos”, destacou.

Conforme o secretário municipal de Esportes e Lazer, Capitão Diógenes Gonçalves, o espaço trará muitos benefícios para a comunidade local. “A estrutura é de primeira qualidade, adequada e à altura do que a comunidade de Luzimangues merece. Agora, os moradores dispõem de um espaço apropriado para fazerem atividades físicas, o que acarreta em mais saúde na vida dos praticantes”, ressaltou.

Joclean Araújo, morador do distrito de Luzimangues, comemorou a inauguração da super praça e disse que “Luzimangues precisava de um atrativo assim, essa praça veio para melhorar as nossas vidas. Eu mesmo irei utilizar os equipamentos da academia todos os dias, todos os envolvidos nessa entrega tão especial para nós moradores, estão de parabéns”, concluiu.

Para encerrar o dia de comemorações, a população que compareceu foi presenteada com o grande show da dupla, Mário César e Filipe.

Presenças

Prefeito Ronivon Maciel, vice-prefeito Joaquim do Luzimangues, senadora Kátia Abreu, deputado estadual Ricardo Aires, deputada estadual Claudia Lélis, gestor operacional da Fix Urbanismo, Nahylton Alen, presidente do Sebrae-To Moisés Gome, além de vereadores, secretários municipais, equipe técnica da Fix Urbanismo, e comunidade local.