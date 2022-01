Primeira mulher toma posse para comandar subseção da OAB de Pedro Afonso

Texto: Ascom/OAB

Diretoria da Subseção OAB Pedro Afonso toma posse com a presença do presidente da Ordem e do governador em exercício

A diretoria da Subseção OAB Pedro Afonso tomou posse nesta terça-feira, 11, em cerimônia com a presença de diversas autoridades como o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, Gedeon Pitaluga, membros do conselho seccional, dirigentes e do governador do estado, Wanderley Barbosa.

“As mulheres estão assumindo a cada dia mais posições de destaque. A Ordem segue sendo um exemplo para a sociedade de promoção da equidade e valorização da mulher. Tenho certeza que a Subseção de Pedro Afonso e todas as cidades assistidas por ela continuarão avançando nestes próximos três anos. Parabenizo á toda a diretoria empossada hoje e coloco a Seccional a disposição para promovermos parcerias em favor da advocacia”, ressaltou o presidente da OAB/TO, Gedeon Pitaluga.

Na ocasião a advogada, Laydiane Mota, foi empossada como presidente. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo mais importante da Ordem nesta Subseção que foi fundada há 15 anos.

“É uma grande honra assumir a subseção da OAB de Pedro Afonso e ao mesmo tempo revisto-me do sentimento de responsabilidade por ser a primeira mulher nesta presidência. Espero poder retribuir aos colegas a confiança que me foi depositada. Iniciamos o triênio com o lançamento da pedra fundamental da nossa sede e o compromisso do Presidente Gedeon para a construção das instalações o que já demonstra um grande diferencial que proporcionará aos nossos advogados e advogadas um apoio imensurável”, ressaltou Laydiane Mota.

O governador do Tocantins, Wanderley Barbosa, também prestigiou a posse e ressaltou a importância da advocacia na defesa dos direitos da sociedade.

“A Ordem sempre se posiciona nos momentos em que a população mais necessita e o Governo em exercício do Tocantins recebe os seus posicionamentos com muito respeito. E em momentos como esses em que a população sofre com as cheias, a gente precisa levar assistência à saúde, alimentação, assistência jurídica e nesse sentido a OAB é nossa parceira”, ressaltou Barbosa.