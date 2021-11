Previsão do tempo aponta novas pancadas de chuvas para o fim de semana na Capital

O fim de semana e o feriado nacional da Proclamação da República – 15 de novembro – poderão ser marcados por novas pancadas de chuvas, segundo a previsão climática do boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal, na tarde desta sexta-feira, 12. O órgão alertou também que, com as fortes chuvas registradas nas últimas horas, Palmas já recebeu mais de 80% do volume de chuvas esperado para todo mês de novembro.

Conforme os dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a previsão para o sábado, 13, é de clima instável com a predominância de nuvens a maior parte do dia. Os termômetros fecharão o dia marcando 31°C de máxima e 24°C de mínima. Já no domingo, 14, a temperatura máxima alcançará a casa dos 30ºC, e a mínima 24°C, com até 80% de chances de novas pancadas de chuvas.

Já no feriado, na segunda, 15, a temperatura máxima alcançará os 30ºC, e 24°C de mínima, aumentando para 90% a possibilidade de pancadas de chuvas, que podem registrar até 26 mm.

Recomendações

A Defesa Civil ainda alerta a população para que caso haja rajadas de ventos não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda de descargas elétricas, além de não estacionar os veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. E evitar fazer uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Nos casos de emergências, a população pode acionar o atendimento da Defesa Civil no 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.