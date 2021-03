Previpalmas suspende atendimento presencial e adota novas medidas de proteção aos servidores

Visando a proteção da saúde de servidores e usuários do Instituto de Previdência Social de Palmas (Previpalmas), a Prefeitura de Palmas suspendeu o atendimento presencial até o próximo dia 16 de março, e adotou outras medidas administrativas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. De acordo com a Portaria Nº 048/2021, a maioria dos servidores do Instituto se encaixa no grupo de risco estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em relação à Covid-19.

Além da suspensão do atendimento presencial, todos os processos de solicitação de concessão e revisão de benefícios previdenciários devem ser enviados por meio eletrônico, com a digitalização da documentação necessária. Os documentos deverão ser encaminhados para o e-mail: previdencia.previpalmas@gmail.com.

As listas de todos os documentos necessários para a abertura de processos de concessão e revisão de benefícios previdenciários estão disponíveis clicando aqui. A entrega e apresentação física destes documentos originais, bem como demais situações que exijam a presença física de usuários dentro das dependências do Previpalmas, serão oportunamente agendadas.

Informações e esclarecimentos, inclusive sobre andamento de processos previdenciários, devem ser obtidos por meio do telefone (63) 2111-6358, das 13h às 19h, ou pelo e-mail previdencia.previpalmas@gmail.com.