PrevIncêndio realiza blitz de sensibilização sobre os riscos e prejuízos causados pelas queimadas

Uma blitz educativa para sensibilizar sobre os riscos e consequências nocivas das queimadas, abordou cerca de 250 veículos que transitavam pela TO-050, na altura do quilômetro 05, em frente ao Sindicato Rural de Palmas, no final da tarde desta quinta-feira, 16. Membros do Comitê Municipal de Prevenção, Controle e Combate aos Incêndios Florestais e Urbano de Palmas (PrevIncêndio) entregaram material informativo e orientaram os condutores sobre o assunto.

As ações de combate às queimadas vêm sendo realizadas desde o mês de julho, quando iniciaram as sensibilizações nas zonas rurais e urbanas. A intensificação ocorreu em agosto e segue em setembro, meses mais quentes e de baixa umidade, condições que favorecem a ocorrência de incêndios. Neste ano, as campanhas recebem apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), e abordam o agravamento de doenças respiratórias.

Uma nova blitz educativa está planejada para o próximo dia 22, quarta-feira, na TO-010, em frente à Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), das 16h às 17h.

A ação foi coordenada pela Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA), em parceria com a Guarda Metropolitana Ambiental e Defesa Civil de Palmas. Ainda participaram como apoiadores o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED).