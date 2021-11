Presidida por Dorinha, Comissão de Educação recebe esclarecimentos sobre o Enem

A Comissão de Educação, sob a presidência da deputada federal Professora Dorinha (DEM/TO), recebeu no dia 17, o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, para explicar sobre a realização, em duas etapas, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que iniciou no domingo 21, e segue até o dia 28 de novembro. A ida do Ministro à Comissão foi atendendo convite da presidente do colegiado, Professora Dorinha.

Entre os questionamentos também estiveram os pedidos de exoneração de 37 servidores (efetivos em cargos de comissão) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Texeira (Inep); baixo número de inscritos (4 milhões de inscritos, menor número desde 2007), bem como as denúncias de intervenção política nas provas, visto que os servidores que pediram afastamento são os responsáveis pela prova.

“Em resposta a um convite feito por mim, o Ministro compareceu à Comissão, momento em que cada parlamentar pôde fazer as suas considerações e tirar suas dúvidas. O Ministro Milton se mostrou solicito às perguntas, garantiu a segurança na realização do Enem e assegurou não haver interferência ideológica no conteúdo”, explicou a presidente da Comissão.

À Comissão, o ministro pediu para que as questões sejam verificadas somente após a realização das provas e se ofereceu para voltar à Comissão depois disso caso, seja apontada alguma questão ideológica no exame. Neste sentido, para garantir a plena realização do Exame, a Comissão de Câmara dos Deputados criou Grupo de Trabalho, com a composição de quatro membros titulares e quatro suplentes, para instalação de uma força tarefa, juntamente com a Comissão de Educação do Senado Federal, que irá acompanhar o Enem.