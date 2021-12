Presidente da Assembleia Legislativa anuncia recesso parlamentar

A Assembleia Legislativa estará em recesso parlamentar de 01 a 31 de janeiro de 2022, conforme o Regimento interno da Casa. No entanto, administrativamente, por Ato da Mesa Diretora, ficam dispensados os serviços administrativos pelo período de 27/12/2021 a 03/01/2022. A resolução não se aplica aos servidores cujos serviços, por natureza, exijam plantão permanente.

Durante o período, não ocorrerão sessões nos Plenários e reuniões nas comissões ou demais eventos legislativos. Assim, as sessões ordinárias só devem ser retomadas no dia 1º de fevereiro de 2022. No entanto, durante o recesso, a Assembleia continuará em atividade — mas sem votações.

Em entrevista, na manhã desta terça-feira, dia 21, o presidente da Casa Antônio Andrade (União Brasil) destacou o esforço dos parlamentares para limparem a pauta, tendo votado matérias importantes nas últimas sessões. “Foi uma demonstração de compromisso e responsabilidade com as demandas do povo do Tocantins”, afirmou.

Ele acrescentou que, após 3 anos no comando do legislativo tocantinense, quer reforçar os trabalhos de transparência das ações da Casa, promover mudanças no regimento interno, a fim de torná-lo mais ágil e moderno, além de ampliar o alcance da TV Assembleia para as regiões do extremo norte e sudeste do Tocantins.

“No mais, quero agradecer o apoio e companheirismo de todos os parlamentares, assim como o empenho de todos os servidores efetivos, contratados e demais parceiros que contribuíram com os nossos esforços de avançar em busca de desenvolvimento, justiça e mais qualidade de vida para nosso povo”, concluiu.