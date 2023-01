Presidente da Aleto faz balanço de gestão e destaca espírito democrático de governador empossado

“A democracia é o caminho mais curto para a democracia”. A frase foi destaque no discurso proferido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (Republicanos), durante solenidade de posse do governador e do vice-governador eleitos, Wanderlei Barbosa (Republicanos) e Laurez Moreira (PDT), respectivamente.

O pronunciamento não poupou agradecimentos às parcerias firmadas com os demais poderes constituídos durante seu mandato, balanço das ações realizadas em sua gestão à frente da Aleto, finalizando com o compromisso de lealdade a Wanderlei e a os tocantinenses. “Estaremos juntos nesta nova caminhada”, completou.

Balanço

Ao iniciar seu discurso se referindo à implantação do sistema de vigilância, Andrade ressaltou as conquistas adquiridas pela Escola do Legislativo, reimplantada e reestruturada em sua gestão. “Capacitamos mais de 15.800 pessoas, dentre funcionários da Casa, vereadores e profissionais diversos, e fechamos o ano com oferta de 5.500 vagas em uma dezena de cursos online”, citou.

A atuação dos deputados estaduais no processo de instituição do curso de Medicina em Augustinópolis, região do Bico do Papagaio, também foi lembrada pelo presidente, além da revitalização da TV Assembleia. “Aumentamos o alcance do sinal, implantado nas cidades de Palmas, Porto Nacional, Gurupi, Dianópolis, Paraíso e Araguaína”, disse.

Ainda na Comunicação, o presidente falou da atualização do site da Casa. Mais interativa, a nova ferramenta permite um espaço específico para cada deputado divulgar suas ações.

Infraestrutura e Saúde

Segundo Andrade, o setor de Infraestrutura foi beneficiado em decorrência da atuação dos deputados. “Contribuímos com a duplicação de TO’s, revitalização de rodovias e estradas vicinais”. Ele também citou a aprovação de cerca de R$ 3 bilhões em empréstimos, contraídos pelo Executivo de forma a beneficiar os setores de Infraestrutura, Saúde, entre outros.

Outra ação mencionada foi a contribuição dos legisladores na área da Saúde. Durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus, emendas parlamentares foram utilizadas para fins diversos, relacionados ao processo de prevenção, atuação imediata e assistência social a pacientes e familiares. “Cortamos R$ 19 milhões de nosso Orçamento para investimento no combate à doença”, lembrou Andrade.

Ainda no setor da Saúde, o empenho dos parlamentares por meio da destinação de emendas auxiliou o Governo na realização de mais de 10 mil cirurgias eletivas este ano.