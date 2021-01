Presidente da AGRF participa do 1º Encontro com as Agências Reguladoras Municipais do TO

O Superintendente da Agência Gurupiense de Regulação e Fiscalização (AGRF), Colemar Câmara Nunes, participou nesta sexta-feira (29) do 1º Encontro com as Agências Reguladoras Municipais do Tocantins, realizado em Palmas, com a participação de técnicos da Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia da Universidade de São Paulo (Fundace/USP) e demais atores e autoridades envolvidas no setor.

Durante o evento, realizado pela Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR), foi apresentado o trabalho que está sendo realizado pela Fundace sobre o fortalecimento da regulação e a revisão das tarifas de água e esgotamento sanitário no Tocantins e teve como tema o Novo Marco do Saneamento e a regionalização dos serviços de água e esgoto.

Colemar Câmara Nunes destacou que os temas debatidos no encontro fazem parte do planejamento da gestão municipal de Gurupi e estão entre as principais metas da AGRF. “Os desafios hoje são mais na estruturação da AGRF, que é uma agência nova. A atual gestão, da nossa prefeita Josi Nunes, tem demonstrado total interesse em fazer investimentos em saneamento, para entregar qualidade de vida e de saúde à nossa população gurupiense”, frisou.