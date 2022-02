Presidente Antonio Andrade fala da expectativa para retomada na AL; IPVA e federalização de rodovias estão na pauta

Da Redação com informações da Gazeta do Cerrado

Na matéria publicada na manhã desta terça-feira, 01, pelo site Gazeta do Cerrado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antonio Andrade, informa que na abertura dos trabalhos na Casa de Leis Estadual, quatro projetos são prioridades. Também que há duas MPs também em análise, e que uma delas mantém o IPVA sem aumento no Estado. “A Expectativa é de darmos nossa contribuição é fazer o melhor pela população do Tocantins”, garantiu ao portal.

Impeachment de Carlesse

O presidente da Aleto explicou que hoje inicia o prazo para defesa de Mauro Carlesse.

“Hoje inicia o prazo para defesa do governador afastado e depois o relatror vai se manifestar”, disse. Ele frisou que a aprovação do relatório em plenário precisa de no mínimo 17 deputados.