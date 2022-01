Cidades Prêmio Mulheres Rurais prorroga inscrições até dia 31 de janeiro









Inscrições foram prorrogadas até dia 31 de janeiro; e a entrega da premiação está prevista para oito de março de 2022, Dia Internacional da Mulher



O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), incentiva as mulheres rurais a participarem do Prêmio Mulheres Rurais: Espanha Reconhece. As inscrições seguem até o dia 31 de janeiro. Podem participar iniciativas de coletivos de mulheres de qualquer lugar do Brasil que promovam a autonomia econômica das mulheres rurais (agricultoras, pescadoras, apicultoras, extrativistas, indígenas, quilombolas) e soluções inovadoras empreendidas por elas para o bem-estar de suas famílias, organizações e comunidades. O prêmio visa reconhecer experiências que incentivam autonomia econômica de mulheres rurais para promover a igualdade de gênero, aumentar a visibilidade da mulher rural e reconhecer a diversidade como matriz do desenvolvimento econômico, social e cultural. Premiação Serão classificados e premiados três projetos de dez iniciativas finalistas. A premiação consiste em valores destinados a melhorar o empreendimento. O primeiro lugar receberá R$ 20 mil, o segundo R$ 10 mil e o terceiro, R$ 5 mil. A entrega da premiação está prevista para oito de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. Realização O Prêmio Mulheres Rurais – Espanha Reconhece é uma realização da Embaixada da Espanha no Brasil em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e a ONU Mulheres e tem apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), da Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), do Serviço Social do Comércio (Sesc) e da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer). Inscrições Detalhes sobre iniciativas habilidades a concorrer ao prêmio, regras, comissão julgadora e premiação disponíveis na convocatória no site: www.premiomulheresrurais.com.br. Mais informações na Comunicação IICA Brasil pelo e-mail cláudia.dianni@iica.int.