Prêmio IEL Talentos 2025: estagiários do TRE-TO podem se inscrever até 31 de maio

As inscrições para a edição 2025 do prêmio IEL Talentos já estão abertas. O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) incentiva a participação de suas estagiárias, estagiários e supervisores na premiação, cujas inscrições vão até o dia 31 de maio.

O prêmio IEL Talentos é promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), agente de integração dos estagiários da Justiça Eleitoral tocantinense, e tem o objetivo de reconhecer e premiar as melhores práticas de estágio, destacando a inovação e o desenvolvimento profissional.

Quem pode se inscrever?

A premiação reconhece o desenvolvimento e implementação de atividades de estágio que possuem práticas diferenciadas, proporcionando competências fundamentais para a formação de um profissional inovador.

Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados e frequentando as aulas dos cursos de educação profissional de nível técnico ou educação superior, que possuam Termo de Compromisso de Estágio (TCE) ativo entre 31 de julho de 2024 e 31 de julho de 2025, mesmo que a vigência do TCE não contemple a totalidade desse período.

Importância

A iniciativa é uma oportunidade para estagiários, supervisores e empresas demonstrarem o impacto positivo das atividades de estágio, valorizando projetos e ações que incentivam o aprendizado, a criatividade e a aplicação de conhecimentos de forma diferenciada.

“Este prêmio é fundamental para nós”, afirma Carlos Augusto Mendes Motta, chefe da Seção de Gestão e Desempenho (Seged) do TRE-TO. “Ele não só estimula nossos estagiários a buscarem soluções inovadoras em suas atividades diárias, mas também dá a merecida visibilidade a um programa que tem grande relevância para a sociedade assim como para a Justiça Eleitoral, formando futuros profissionais e contribuindo para a eficiência dos nossos serviços. É uma chance de mostrar o talento que temos em nosso quadro de estagiários e o compromisso do TRE-TO com a formação e o desenvolvimento”, finalizou o servidor.

Etapas

A participação no prêmio abrange a etapa regional, realizada pelo IEL Tocantins, em que serão reconhecidos os destaques em diversas categorias, incluindo estagiários por porte de empresa, instituições de ensino e empresas. Os vencedores da etapa regional podem avançar para a fase nacional.

Todos as servidoras e servidores são convidados a conhecer mais sobre o prêmio e a incentivar a participação dos estagiários e supervisores de seus respectivos setores no TRE-TO.

Objetivo Estratégico:

9- Aperfeiçoar a governança e a gestão de pessoas

Lanne Hadassa (Ascom/TRE-TO), com informações da Seged.