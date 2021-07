Prefeituras repercutem entrega de caminhões oriundos de convênio do Governo do Tocantins com o Ministério da Cidadania

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, e o ministro da Cidadania, João Roma, entregaram na manhã desta sexta-feira, 16, durante evento na ala norte do palácio Araguaia em Palmas 19 caminhões baú refrigerados a mais 19 municípios tocantinenses para auxiliar na execução do Programa de Aquisição de Alimentos – Compra Direta.

Os veículos estão sendo entregues graças ao convênio no valor de R$ 3.889.000,00 firmado entre Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania e Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas).

De acordo com o ministro da Cidadania, João Roma, só os prefeitos de cada município contemplado sabem a importância de um caminhão como este para sua comunidade. “O Governo Federal tem trabalhado incansavelmente pela superação da pandemia. Somente no Tocantins, foram investidos por meio do auxílio emergencial mais de 2 bilhões [de reais] beneficiando 536 mil pessoas e movimentando a economia local”, pontuou.

O ministro defendeu que atualmente a segurança alimentar é a maior missão do Ministério da Cidadania. “Com um país tão grande e fértil é inadmissível que ainda não tenhamos superado a fome”, frisou. João Roma revelou que planeja investir mais de R$ 294 bilhões no setor.

Com o objetivo de realizar uma gestão municipalista, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, celebrou a entrega dos caminhões e a importância que eles terão para os pequenos agricultores e as cidades tocantinenses. “Todos os municípios desse Estado sabem que podem contar conosco. Não governamos por cor partidária, o importante é atender a sociedade e é isso que estamos fazendo hoje”, declarou.

O vice-governador Wanderlei Barbosa, também reforçou o valor da ação para os pequenos agricultores. “[Esta é uma] agenda muito positiva, importante para o Estado, para os menores [produtores] do setor produtivo e para a agricultura familiar. Agradecemos a visita do ministro da cidadania e a entrega desses veículos tão essencial para o setor produtivo pequeno”, reforçou.

Já o secretário da Setas, José Messias Araújo, ressaltou o forte empenho do Governo do Tocantins para garantir a segurança alimentar do seu povo. “O governo estadual tem realizado ações estruturais como essa que vai reforçar a agricultura familiar no Estado, mas também não negou o socorro no momento mais crítico. O governador corajosamente criou, no início da pandemia, um programa de Segurança Alimentar que já atendeu mais de um milhão de pessoas com a entrega de cestas básicas, nos 139 municípios do Tocantins”, destacou.

O convênio

A referida entrega complementa a ação que começou ainda em 2019, com a distribuição de 13 caminhões e 11 câmaras frias para atender municípios de maior porte. A ação contemplava a entrega de kits para atender às 139 cidades tocantinenses com mesas de escritório, cadeiras estofadas, computadores, impressoras, balanças de 30kg e 301 kg, e paletes de polietileno para suportar o armazenamento de alimentos.

O investimento inicial foi de mais R$ 5,7 milhões de reais, entre verba federal e contrapartida do Governo do Tocantins. Além deste valor inicial, foram acrescentados pouco mais de R$ 3,8 milhões referentes a aquisição dos 19 novos caminhões. No momento, a Setas está em fase de aquisição de condicionadores de ar, freezers e caixas de armazenamento de hortifrutis que também serão entregues aos 139 municípios.

Segundo a gerente de Segurança Alimentar e Nutricional da Setas, Jéssica Santana, o objetivo do convênio é equipar as Centrais de Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar dos 139 municípios do Tocantins, possibilitando o armazenamento temporário adequado de produtos alimentícios e preservando sua qualidade e características nutricionais e microbiológicas. “Essa ação vai beneficiar as entidades sociais e alunos de escolas públicas que recebem os alimentos do Compra Direta, além de fomentar a agricultura familiar das prefeituras, gerando renda para os pequenos produtores e movimentando a economia local”, explicou.

Consea

Jéssica Santana ressaltou o papel fundamental do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), que acompanhou todo o processo de aquisição e implantação dos equipamentos. “O Conselho é nosso grande parceiro nas ações de controle social, fiscalizando tanto a montagem das centrais quanto a boa execução do Compra Direta, e também é o responsável pelas articulações com as outras secretarias de estado e as prefeituras municipais”.

Segundo o conselheiro do Consea, Daniel Barbosa, toda a proposta do convênio foi feita em conjunto com o Conselho. “Esse convênio é uma força para combater a fome e a pobreza no Estado. Os municípios estão recebendo um importante apoio para fortalecer a Política de Segurança Alimentar em suas localidades”, completou.

O critério para escolha dos municípios contemplados nesta etapa foi a execução do Programa Compra Direta Local nos anos de 2019 e 2020, conforme dos dados dos percentuais de execução mais recentes, extraídos do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) que é o executor do programa no Estado.

Municípios contemplados

Os caminhões serão entregues aos seguintes municípios: Alvorada, Ananás, Aragominas, Axixá do Tocantins, Barrolândia, Dois Irmãos, Fátima, Itaguatins, Miranorte, Nazaré, Nova Olinda, Novo Acordo, Palmeirópolis, Pedro Afonso, Pequizeiro, Ponte Alta do Bom Jesus, Santa Fé do Araguaia, Silvanópolis e Sítio Novo.

Opinião municipal

O convênio que vem para fortalecer a política de segurança alimentar e nutricional do Tocantins tem seus objetivos materializados nas opiniões dos prefeitos que receberam os benefícios.

A prefeita de Itaguatins, Ivoneide Barretos, explicou que em seu município, os alimentos adquiridos com o programa Compra Direta são direcionados ao Centro de Referência da Assistência Social (Cras), onde todas as sextas-feiras são distribuídas marmitas de sopa para pessoas acamadas, gestantes, crianças e demais pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Esse veículo será fundamental para darmos assistência aos pequenos produtores de nosso município, além de fortalecer nossas ações de segurança alimentar” comemorou a prefeita, ao fazer referência à aquisição do caminhão.

Quem também agradeceu a iniciativa foi a prefeita de Santa Fé, Vicença Lino. “No nosso município temos cinco assentamentos, além de comunidades quilombolas e população ribeirinha, todos dependendo da agricultura familiar para sua subsistência, por isso esse caminhão e essa central equipada serão tão importantes para nossa população”.

O prefeito de Barrolândia, Adriano Ribeiro, recebeu simbolicamente a chave do caminhão em nome dos 19 prefeitos. “Essa ação vem apoiar os pequenos agricultores que dependem da sua produção para a sobrevivência”, concluiu.

Sobre o Compra Direta

O programa de compras do Governo Federal, executado no Tocantins por meio do Ruraltins, promove a organização produtiva e econômica no meio rural, o combate à pobreza extrema, o desenvolvimento local e a segurança alimentar e nutricional. Os alimentos adquiridos como hortaliças, frutas, verduras e produtos processados com certificação sanitária, são destinados a escolas ou doados para entidades da rede socioassistencial, a exemplo de creches, abrigos de idosos, hospitais, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), dentre outros públicos.

Podem participar do programa agricultores familiares tradicionais, assentados da reforma agrária, extrativistas, piscicultores, pescadores artesanais, indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais, demais povos e comunidades tradicionais que tenham a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).

Edição: Luiz Melchiades

Revisão Textual: