Prefeituras de Gurupi e Paraíso debatem gestão administrativa escolar e práticas pedagógicas

Por Débora Ciany – Ascom Semeg

A gestão escolar em diversos aspectos, o planejamento de ações na área educacional com ênfase nos setores administrativo e financeiro e de recursos humanos, além de projetos e iniciativas inovadoras no processo de aprendizagem estiveram na pauta de um encontro entre a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, o Prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais e os Secretários de Educação dos dois municípios.

A visita técnica para conhecimento do sistema educacional da rede de ensino do município na região central do Estado faz parte de um intercâmbio que visa o desenvolvimento das redes de ensino das cidades, a partir da troca de experiências.

Da reunião realizada na Prefeitura de Paraíso participaram, Philadelfio Alves Júnior, Diretor Administrativo, Financeiro e de Obras e Licitação, o Diretor de Apoio às Escolas e ao Estudante, Altieres Ribeiro, e Diretor Executivo, Jônatas Barreto, todos da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG). “Foi a primeira etapa de intercâmbio focado em gestão educacional que é a nossa área especificamente onde tratamos de assuntos relativos à gestão pedagógica administrativa, financeiro e de pessoal. Uma excelente oportunidade para troca de experiências que nos trará avanços em todos os aspectos educacionais da rede municipal de ensino de Gurupi”, disse o diretor executivo da SEMEG.

Ele reforçou ainda que expertises agregadas ao longo deste um ano e meio de nova gestão na SEMEG foram a contrapartida do município de Gurupi a gestão paraisense, mas que outra visita ficou acertada, desta vez, da equipe da Prefeitura de Paraíso, em Gurupi. “Sabemos que essas trocas de experiências entre municípios e as secretarias são importantes para o desenvolvimento de ambas as cidades”, enfatizou Barreto.

Experiências

O gestor da pasta da Educação de Gurupi, Davi Abrantes, disse tratar-se de uma oportunidade para aperfeiçoamento da prática pedagógica para aquisição de conhecimentos, troca de experiências e ainda para atualizar a metodologia aplicada por ambas redes de ensino. “A troca de experiências entre as duas prefeituras e as duas secretarias de Educação só vem a fortalecer o trabalho entre as partes porque uma conhece de perto o trabalho da outra, proporciona essa troca de informações e oportuniza o aprendizado e a contribuição com todo o processo educacional. Isso é agregar valor e experiência de gestão e possibilitar o desenvolvimento e consolidação de um trabalho pedagógico, administrativo financeiro e demais setores que envolve o setor de gestão pública educacional”, defendeu.

Abrantes disse que outras visitas técnicas nesse formato estão previstas para mais municípios do Estado com o objetivo de verificar iniciativas que estão dando certo na educação e projetos inovadores que possam servir de inspiração para os demais sistemas de ensino. “Queremos conhecer outras realidades na esfera do ensino aprendizagem também fora do Tocantins como fizemos recentemente ao visitar Gramado (RS). O que queremos é essa troca de saberes e de informações que possam de fato agregar valor educacional à prática pedagógica da rede municipal de ensino de Gurupi”, finalizou o Secretário.