Prefeitura visa potencializar vendas do comércio com implantação do Calçadão Shopping na Cônego

Com as áreas centrais das maiores cidades do Brasil sofrendo os impactos do crescimento urbano e perdendo espaço para centros alternativos, que passam a disputar atenção e investimentos, a Prefeitura de Araguaína visualizou que precisa seguir transformando o centro comercial. Além das melhorias já executadas, no asfalto e iluminação, pretende potencializar ainda mais as vendas na Avenida Cônego João Lima com a implantação do Calçadão Shopping.

“O consumidor ficará mais à vontade e os comerciantes ganharão mais exposição dos produtos e layout das lojas. Em grandes cidades que não se atualizaram, esses centros comerciais mais antigos chegam ao abandono, um desperdício de infraestrutura e desvalorização”, afirmou o secretário do Planejamento, Frederico Prado.

Além disso, a segurança resultante da proibição do trânsito de veículos no trecho será um incentivo para atividade noturna e durante os finais de semana. “Toda facilidade vai atrair clientes mesmo após às 18 horas. Podendo atrair também investimento em novas atividades, principalmente no ramo da alimentação”, ressaltou o secretário executivo do desenvolvimento econômico, Helter Dantas.

Espaço amplo

A obra do Calçadão Shopping da Avenida Cônego João Lima visa revitalizar o Centro, mantendo suas características originais, começando no cruzamento com a Rua Dezenove de Novembro, onde fica a Câmara Municipal, e continuará por três quarteirões, sendo cruzado pelas ruas Sadoc Corrêa e 15 de Novembro, com término no Shopping Popular, localizado no cruzamento com a Rua Santa Cruz.

O valor da obra é de R$ 4,8 milhões, proveniente de emendas parlamentares destinadas pelo senador Eduardo Gomes e pelo deputado federal Tiago Dimas, e tem contrapartida do Município no valor de R$ 217.481,74.

Mais conforto

A nova estrutura pretende melhorar o fluxo de pedestres em horário comercial, oferecer mais conforto com cobertura em pergolado de seis metros de altura, que protege do sol, da chuva e facilita a circulação de ar.

O piso especial com acessibilidade para cadeirantes, piso tátil para deficientes visuais, containers para recolhimento de lixo e bancos.

Mais praticidade

A rede elétrica, telefônica, fibras óticas, rede de água e esgoto serão todas embutidas, diminuindo a poluição visual da cidade. Com isso, facilita também a manutenção das redes sem quebrar ou remendar o piso, pois as peças podem ser retiradas uma a uma e colocadas com facilidade.



O calçadão comerá na Rua Dezenove de Novembro, onde fica a Câmara Municipal, e continuará por três quarteirões, sendo cruzado pelas ruas Sadoc Corrêa e 15 de Novembro, com termino no Shopping Popular, na Rua Santa Cruz