Prefeitura reforça o plantio de mudas da Avenida JK nesta sexta, 14

A Prefeitura de Palmas segue com equipes atuando em vários pontos da Capital nesta sexta-feira, 14. Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) reforçam o plantio de mudas na Avenida JK; no Jardim Aureny II e em avenidas centrais da cidade a atuação é com as máquinas giro zero para limpeza, e há outros serviços em andamento, em vários setores e regiões da cidade.

A retirada de entulhos acontece, por sua vez, nas quadras Arse 112 (1106 Sul) e AESE 31 (304 Sul), bem como, nas avenidas LO-01 e NS-07 e no Setor Sul. Já os serviços de capina e varrição estão em andamento nas avenidas NS-01, LO-13 e LO-29 e o rastelamento na LO-11 com a NS-01.

Roço com máquina costal e roço com trator estão programados para os setores Bertaville, Jardim Aeroporto e Setor Laila, bem como, para a Praia da Graciosa, Avenida Teotônio Segurado eoutras avenidas e quadras das regiões Sul e Norte. O serviço de poda de árvores nos jardins públicos deve acontecer no Setor Santo Amaro.

As equipes também devem fazer manutenção de praças no Setor Santa Fé II e nas praças do Distrito de Taquaruçu.