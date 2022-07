Prefeitura reduz carga horária dos servidores públicos municipais no período de 15 a 31 de julho

A Prefeitura de Porto Nacional informa aos servidores públicos municipais que a jornada de trabalho será reduzida para 6h corridas no período de 15 a 31 de julho de 2022. O horário de expediente cumprido será de 7h às 13h, em todos os órgãos públicos do município, com exceção das unidades em que há prestação de serviços essenciais, as quais deverão manter o funcionamento normal.

O secretário municipal da fazenda e atual gestor interino da Administração, Loenis Fernandes, explica que a medida foi tomada para proporcionar redução de gastos públicos municipais, além de permitir maior convivência familiar neste período de férias. “Nosso município tem uma praia bastante movimentada. As famílias estão com filhos de férias. Estão recebendo visitas de familiares que residem em outras localidades. Pensando nisso, o horário permite que os servidores municipais também participem juntamente com toda família deste espaço de diversão e lazer. Além de gerar uma economia para o município com energia elétrica, água, e até material de limpeza. Tudo isso sem gerar prejuízos ao cidadão portuense.”, pontuou.

Por: Anne karianny Moreira

Secretaria da Comunicação