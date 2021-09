Prefeitura realiza serviços de retirada de entulhos e rastelamento em avenidas da Capital

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) realiza serviços de retirada de entulhos e rastelamento nas avenidas NS-01, NS-04, NS-10 e Avenida JK e no Jardim Aureny III, nesta segunda-feira, 27. Enquanto manutenção em praças acontece na Quadra Arse 51 (504 Sul) e nas praças do Distrito de Taquaruçu.

Serviços de roço com máquina costal estão previstos para as quadras ARSO 111 (1103 Sul), Arso 151 (1503 Sul), Arse 141 (1404 Sul), AC-SO 90 (901 Sul), para a Avenida Teotônio Segurado e setor Jardim Aeroporto.

Outros serviços

Dentro da programação do dia, estão previstos outros serviços, como poda de árvores nos jardins públicos nas quadras Arse 121 (1204 Sul) e Arse 12 (106 Sul) e ainda na Avenida NS-03. O Parque dos Povos Indígenas recebe os serviços de manutenção dos equipamentos. O setor Santa Fé II, as quadras ACSU-SO 40 (401 Sul), Arso 31 (303 Sul) e Arso 44 (409 Sul) devem receber os serviços de roço com trator e as equipes de capina e varrição devem atender a quadra Arse 12 (106 Sul) e a Avenida LO-12.