Prefeitura realiza Banho Solidário especial em busca do perfil de moradores de rua na cidade

Com o objetivo de traçar um melhor perfil das pessoas em situação de rua, a Prefeitura de Araguaína, por meio da Diretoria de Políticas Setoriais da Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação, deu início na manhã dessa quarta-feira, 10, a mais uma edição do evento “Ações que transformam”. Além do Projeto Banho Solidário, as ações oferecem mais serviços aos moradores de rua nos dias 10 a 12, das 8 às 13 horas, na Praça das Bandeiras, no Centro.

O evento faz parte do calendário da secretaria e já beneficiou dezenas de pessoas na cidade, sendo que esta edição busca realizar um levantamento das pessoas em maior condição de vulnerabilidade social e em seguida encaminhá-las para o serviço de saúde.

Oficinas

Trabalham nas ações diferentes colaboradores voluntários como cabeleireiros, assistentes sociais, manicure, universitários e demais profissionais de entidades privadas, como a Faculdade Católica Dom Orione, por meio do Núcleo de Psicologia Social. A professora e psicóloga Carmem Hannud falou que o trabalho busca dar mais assistência psicológica da instituição em parceria com a Prefeitura. “É uma luta nossa pelas políticas públicas que inclua as necessidades de pessoas nessas condições sociais a partir de discussões em oficinas sobre Direitos Humanos”, justificou.

Na oficina de corte de cabelo, o profissional Antônio Júnior destacou que o trabalho beneficia todos os moradores e demais visitantes. Ele ainda citou que os que são beneficiados mudam o seu dia a dia. “Me sinto bem ajudando, pois eles são discriminados como pessoas”.

O morador de rua Rodrigues Oliveira de Araújo agradeceu por ser beneficiado e pode expressar sua arte por meio de alguns desenhos na oficina de pintura. “Esse benefício nos ajuda muito, pois somos muito discriminados pela nossa condição e, com esse apoio, temos banho, alimentação e cuidados necessários” agradeceu.

Perfil social

De acordo com o diretor municipal de Políticas Setoriais, Fernando de Jesus, o Banho Solidário tem uma edição especial. “O diferencial dessa nova edição do evento são os diferentes serviços para os profissionais de Assistência Social encontrarem o perfil dos moradores em maiores condições de vulnerabilidade social em Araguaína, principalmente em meio ao aumento do número de estrangeiros na cidade. A ação de triagem vai identificar o perfil de cada indivíduo necessitado de serviços, como sua origem e os problemas enfrentados, para em seguida ajudarmos com atendimento”.

Sensibilização

Nessa edição, outra a novidade apresentada pelo diretor incluiu a participação de cantoras com música gospel para despertar mais sensibilidade nos participantes. “O espaço musical traz uma harmonia às pessoas presentes, especificamente os atendidos pelo trabalho”.

Participando pela primeira vez, a cantora Vitória Cristina, da Igreja Assembléia de Deus (Templo de Oração) do Setor Araguaína Sul, disse que a música apresenta uma mensagem muito forte sobre sensibilidade e reflexão. “É uma mensagem valiosa devido ao conteúdo da essência e o benefício que pode trazer no indivíduo”.

Estrutura

O Projeto Banho Solidário já atendeu dezenas de pessoas em Araguaína e o evento “Ações que transformam” oferece além dos serviços de distribuição de roupas usadas e banho, manicure, corte de cabelo, kits de higiene, palestras e rodas de conversas.

Com uma estrutura montada com tenda na praça, o trabalho tem como público-alvo homens e mulheres em situação de vulnerabilidade social.