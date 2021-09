Prefeitura prorroga inscrições para o 15º Festival Gastronômico de Taquaruçu

Os interessados em participar da 15ª Edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu ganharam mais um prazo para efetuar suas inscrições. O novo prazo agora é até a próxima terça-feira, 21. O procedimento é gratuito e ser realizados pelo e-mail inscricoesfgt@gmail.com, presencialmente com agendamento prévio pelo telefone (63) 3212-7238, no Centro de Atendimento ao Turista de Taquaruçu (Catur), Praça Vereador Tarcísio Machado da Fonseca e no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues de Palmas, no Plano Diretor Sul, das 13 às 18 horas.

O evento será realizado entre os dias 28 e 31 de outubro, em Taquaruçu, com a participação de 42 concorrentes. A premiação será de R$ 6 mil para os primeiros colocados; R$ 2 mil aos segundos colocados; e os terceiros colocados receberão o valor de R$ 1 mil.

Para facilitar e agilizar as inscrições, antes de comparecer à Agência de Turismo de Palmas (Agtur), os interessados podem obter todos os detalhes sobre o certame na página da Agtur, onde constam o edital, ficha técnica, ficha de inscrição, termo de compromisso e responsabilidade e termo de autorização de uso de imagem (clicando aqui) e a declaração. Todos os documentos devem ser impressos, preenchidos e entregues no ato da inscrição.

Vagas

Nesta edição serão 42 vagas, com cinco categorias distribuídas em ‘Comidinha Salgada’, ‘Prato Salgado’ e ‘Prato Doce’, com nove vagas cada uma delas, e ‘Trailer/FoodTruck’, com cinco vagas, sendo uma de cada categoria para cota de Taquaruçu. Para a categoria estabelecimentos de Taquaruçu e Taquaruçu Grande são dez vagas.