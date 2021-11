Prefeitura promove workshop para pequenos produtores de Porto Nacional

Com o intuito de auxiliar e fomentar a agricultura familiar na zona rural, a secretaria municipal da Produção promoverá no próximo sábado, 20, uma capacitação aos produtores rurais sobre a cadeia produtiva do açafrão e mandioca, fonte de renda de boa parte dos pequenos produtores de Porto Nacional.

O workshop terá início às 08 horas, na escola municipal Ercina Monteiro, localizada no Assentamento Córrego do Prata, na zona rural do município e contará com diversas palestras conduzidas por agrônomos, donos de agroindústrias e técnicos do Ruraltins.

O secretário municipal da Produção, Alcides Serpa, falou da importância da capacitação aos pequenos produtores rurais. “Esse workshop tem o objetivo de mostrar aos produtores que temos compradores para esses produtos. Além disso, essa capacitação dará uma maior segurança aos agricultores e posteriormente, maior produtividade da mandioca e açafrão que, mesmo sendo uma cultura muito nova, tem ganhado evidência”, ressaltou.