Prefeitura premia os times campeões do projeto “Olé nas Drogas’

Chegou ao fim a primeira edição do projeto ‘Olé nas Drogas’, neste sábado, 10, no Estádio Nilton Santos, com a premiação dos campeões. Na categoria Sub-11, a Academy Santos levantou o caneco de campeã. Na Sub-13, Aureny III levou a melhor e na Sub-15, o 1º Batalhão foi o campeão. O campeonato iniciou no final de novembro, sendo realizado pela Fundação Municipal de Juventude de Palmas (FJP), com apoio da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Fundesportes). A ação conjunta teve como objetivo estimular os jovens a se interessarem por esportes, em especial o futebol, e desse modo, evitar o contato com drogas e criminalidade.

‘’Foi uma experiência incrível estimular a competição saudável entre os times de base de futebol da nossa Capital. O esporte é um grande aliado na formação cidadã das crianças e jovens, e é também papel do poder público incentivar a continuarem acreditando nos seus sonhos. Nossa expectativa é alcançar mais jovens na próxima edição,’’ destacou o presidente da FJP, Nélio Lopes Nogueira.

Para o presidennte da Fundesportes, Thiago Dourado, o certame foi de extrema importância, uma vez que também foi uma oportunidade para reunir pais e filhos, o que importante para o desenvolvimento dos jovens.

Jogos

A final da Sub-11 teve o duelo entre os times Academy Santos x FLA Palmas, às 7h30. Na ocasião, a Academy Santos garantiu a vitória por 4 x 2. Em seguida, às 8h50 teve a partida da categoria Sub-13, com o jogo entre Aureny III e CFA Palmas que depois do empate de 2 x 2, foram para os pênaltis, onde Aureny III levou a melhor, finalizando a partida por 4 x 2. Às 10h10 teve ainda a final da Sub-15 entre 1º Batalhão e Aureny III. A vitória ficou para os atletas do 1° Batalhão com um placar de 3 x 0.

Premiação

Em uma belíssima festa, com a participação dos competidores e seus familiares, a premiação contou ainda com a presença da secretária de Comunicação de Palmas (Secom), Ivonete Motta; o secretário de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), Gustavo Bottós, além do secretário-executivo da Sedem, Raimundo Junior. Estiveram presentes ainda os vereadores Daniel Nascimento, Junior Brasão e Nego do Palácio.

Sub-11

Placar: 4 x 2

Campeão: Academy Santos

Vice-campeão: FLA Palmas

Artilheiro: Alan Diego – FLA Palmas com 6 gols

Melhor goleiro da competição: João Lucas – FLA Palmas

Melhor jogador da competição: Luis Gustavo – Academy Santos

Melhor treinador: Denis Santos – Academy Santos

Sub-13

Placar tempo normal: 2 x 2 e nos pênaltis 4 x 2

Campeão: Aureny III

Vice-campeão: CFA Palmas

Artilheiro: Darlan Silva – Aureny III com 9 gols

Melhor goleiro da competição: Davi Sousa – CFA Palmas

Melhor jogador da competição: Thalysson Santana – Aureny III

Melhor treinador: Marcos Mota – Aureny III

Sub-15

Placar: 3 x 0

Campeão: 1º Batalhão

Vice-campeão: Aureny III

Artilheiro: Isaac – 1° Batalhão com 7 gols

Melhor goleiro da competição: Gabriel Oliveira – 1º Batalhão

Melhor jogador da competição: Wendel Fonseca – 1° Batalhão

Melhor treinador: John Herbert – 1º Batalhão