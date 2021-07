Prefeitura Municipal entrega laboratório de informática em escola do setor Alto da Colina

A Prefeitura de Porto Nacional, através da Secretaria da Educação, entregou nesta segunda-feira, 12, um laboratório de informática para a Escola Municipal União e Progresso. A Unidade Escolar, atende atualmente 196 alunos do ensino fundamental, que residem no próprio bairro e nas proximidades vizinhas.

O laboratório conta com 15 computadores com acesso à internet. O Superintendente Municipal da Educação, Valdeir Avelar, falou do quanto o suporte tecnológico será vantajoso para a escola. “Vai facilitar para que os alunos possam realizar as atividades, servirá também para que o professor desenvolva as atividades pedagógicas, não só da disciplina de informática mas de todas as outras que eles podem trabalhar, matemática, português, e demais disciplinas por meio de atividades interativas”, concluiu.

Conforme disse, Valdeir Avelar, o laboratório era um pedido antigo da comunidade escolar, que agora está sendo atendido. Um laboratório todo mobiliado para que as crianças tenham conforto, e os professores tenham o recurso tecnológico para planejarem suas aulas e colocarem em prática juntamente com os estudantes.

A Secretária da Educação, Helane Dias, ressaltou a importância da tecnologia nas escolas. “A tecnologia está fazendo parte da educação de forma remota e presencial, ela vai fazer muito mais parte da vida dos alunos e dos servidores. Estamos na luta para que todas as escolas tenham laboratório, iniciamos com a União e Progresso. É preciso dar esse suporte para os profissionais, para os pais, para os alunos”, frisou.

Os funcionários da escola que marcaram presença, se mostraram muito contentes com a entrega. De acordo com a Gestora da Unidade Escolar, Eurides Pereira Glória, o laboratório de informática será um espaço essencial para os alunos realizarem atividades de pesquisa e será assistência tecnológica aos alunos que ainda não têm esse recurso. “Sabemos que a tecnologia se tornou um dos pilares essenciais nos dias atuais, na vida do ser humano para auxiliar nos desafios que temos enfrentado nessa pandemia”, pontuou.

Cleide Barbosa da Silva, é Merendeira da escola, e ficou emocionada com a conquista que já era uma demanda de muito tempo. “Somos gratos primeiramente a Deus, depois ao Prefeito, e a nossa Secretária da Educação, que proporcionaram esse laboratório aqui na nossa escola. Vai contribuir muito para o ensino das nossas crianças. Nossos alunos são de uma comunidade carente, e muitas vezes o acesso que eles têm à internet é na escola, agora com o laboratório, terão mais oportunidades”, declarou.

A Professora, Suelene Monteiro, agradeceu ao Prefeito por essa importante iniciativa. “Quero agradecer ao Prefeito pelo laboratório da nossa escola. Isso vai ser muito importante para os nossos alunos e para nós também professores. Vai facilitar o nosso trabalho, porque o mundo hoje é a tecnologia, e contribuirá demais para o desenvolvimento das crianças”, afirmou.

Firmino Rocha, que atualmente é Vereador no município, foi o primeiro Gestor da Escola União e Progresso. Relatou que lutou muito para que essa escola pudesse existir, e demonstrou gratidão ao Prefeito e a Secretária da educação. “A nossa Secretária, Helane Dias, está fazendo um trabalho muito importante para a educação do município, bem como nosso Prefeito, que é um Gestor verdadeiramente comprometido com a população”, pontuou .

O Prefeito, Ronivon Maciel, falou da felicidade em poder fazer essa entrega em benefício da educação, por acreditar que a transformação acontece por meio dela. “Porto Nacional é uma cidade que sempre foi referência na cultura e também na parte intelectual. Uma cidade que teve sempre essa referência educacional. Hoje estamos fazendo essa entrega que vem de encontro com a era digital, com a questão da informática, internet. São 15 computadores completos, para fortalecer, para somar com a nossa educação no município. É muito gratificante estar fazendo essa entrega especial para a região do Alto da Colina”, afirmou.

Por fim, o Prefeito parabenizou a equipe da educação em nome da Secretária Helane Dias, pelo esforço e dedicação.

Estiveram presentes na ocasião, o Prefeito, Ronivon Maciel, a Secretária da Educação, Helane Dias, o Superintendente da Educação, Valdeir Avelar, a Presidente da Câmara de Vereadores, Rozângela Mecenas, o Vereador, Firmino Rocha, o Secretário da Administração, Miúdo, o Secretário de Governo, Silvaney Rabelo, o Superintendente Municipal de Esportes, Djalma Araújo, a Representante do Bairro e dos pais dos alunos, Osmarinete Amaral, e a Gestora da Unidade Escolar, Eurides Pereira Glória.

SOBRE A ESCOLA UNIÃO E PROGRESSO

A Escola Municipal União e Progresso foi criada no ano de 1998, atendendo a reivindicações dos moradores do Setor Alto da Colina, juntamente com o Presidente do Bairro da época, o Sr. Firmino Rocha. A referida escola funcionou durante 15 anos na sede da Associação de Moradores do bairro Alto da Colina. No dia 12 de julho de 2018 houve a transferência para a sede atual.