Prefeitura intensificará orientações e fiscalização nas ruas durante feriado de Carnaval

Texto: Adriana Santana | Secom/Prefeitura de Araguaína

27/02/2022 – Publicado às 05:37

A ASTT (Agência de Segurança, Transportes e Trânsito) de Araguaína iniciará nesta sexta-feira, 25, e vai até dia 2 de março a Operação Carnaval nas ruas da cidade. O objetivo da ação é reforçar a segurança e garantir a redução de acidentes de trânsito e outras ocorrências durante o feriado.

Uma reunião entre os órgãos parceiros durante a operação foi realizada na última quarta-feira, 24, para alinhamento das ações que serão desenvolvidas. Estão previstas na programação rondas e blitzen nas principais ruas e avenidas do centro e demais bairros da cidade.

“Apesar de não realizarmos a festa pública, desde do início da pandemia, nesta operação vamos reforçar as orientações aos motoristas sobre a importância da direção responsável”, explicou o diretor de Educação no Trânsito da ASTT, Eduardo Barbosa.

Além da ASTT, incluindo a Guarda Municipal, o trabalho contará com a participação do Demupe (Departamento de Posturas e Edificações), Detran/TO (Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins), Corpo de Bombeiros, SAMU, e das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal.

“A iniciativa é conjunta e cada órgão atuará conforme suas demandas particulares, mas, o objetivo em comum é garantir a tranquilidade para quem ficar em Araguaína, reduzir o número de pessoas que dão entrada nas unidades hospitalares vítimas de violência, seja proveniente de trânsito ou não”, reforçou o diretor.

Segurança

O diretor Eduardo Barbosa lembrou da importância de obedecer os limites de velocidade e a sinalização da via. “Dirigir com cautela de modo defensivo. Álcool e direção não combinam, por isso se for beber não dirija, elejam um amigo da vez para saírem e voltarem para casa com segurança”.

Os motoristas que forem flagrados dirigindo sob influência de alcool, serão submetidos ao teste de alcoolemia por meio do etilômetro. “Dependendo do nível de embriaguez constatado, será lavrado o auto de infração e o condutor conduzido à Delegacia de plantão para os procedimentos de praxe”, destacou Barbosa.

Ainda foram destacados pelo diretor os cuidados com a manutenção preventiva no veículo para quem vai viajar. “É importante ao cidadão que vai pegar a estrada, que confira dentre outras coisas os pneus, freios, amortecedores, liquido de arrefecimento e nível de óleo do motor, para minimizar o risco de acidentes ou de pane do veículo”.

Cumprimento ao decreto

Para garantir o cumprimento do decreto municipal que traz medidas sanitárias contra a covid-19, de nº 103/2022 e publicado no Diário Oficial do Município nº 2466, a fiscalização do Demupe, com apoio dos demais órgãos de segurança pública, fará rondas em bares e restaurantes no período noturno.

De acordo com o decreto a realização de shows, eventos esportivos, artísticos, religiosos, entre outros eventos similares só poderão ocorrer com autorização prévia da fiscalização municipal e capacidade máxima de 70% do local até o limite de 100 pessoas, mantendo protocolos sanitários de distanciamento social, utilização de máscara e disponibilização de álcool 70 graus.

Em ambientes fechados ou semiabertos, será obrigatório o controle de entrada, permitindo somente a participação de pessoas vacinadas contra a covid-19 com pelo menos a segunda dose.

“A fiscalização será para assegurar que os donos de estabelecimentos comerciais autorizados para a realização de eventos estão cumprindo com as medidas sanitárias exigidas pelo Município e garantindo também o fechamento de bares e restaurantes até às duas horas da manhã, horário estipulado pelo decreto”, disse o diretor do Departamento de Posturas e Edificações, Nicasio Mourão.

Denúncias

O estabelecimento que for flagrado descumprindo as regras poderá ser interditado por três dias e ficará suspensa a realização de eventos no local por cinco dias.

Caso a população flagre algum descumprimento do decreto, as denúncias podem ser feitas ao Demupe pelos telefones 3411 564 e 99949 5394, pelo WhatsApp 99972 6133 ou ainda pelo 190 da Polícia Militar.