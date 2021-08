Prefeitura institui comissão eleitoral para coordenar novas eleições do Conselho Municipal de Juventude

A Prefeitura de Palmas instituiu, por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Município de segunda-feira, 16, a Comissão Eleitoral para coordenar o processo de habilitação dos representantes de entidades não governamentais que compõem o Conselho Municipal de Juventude (Comjuv). A comissão será presidida pela Fundação da Infância e Juventude de Palmas, com participação de membros da Secretaria de Governo e Relações Institucionais e da Fundação Municipal do Esporte e Lazer.

Os membros titulares e suplentes da comissão serão indicados pelo secretário ou presidente de cada pasta representada e designados pela prefeita Cinthia Ribeiro. A comissão terá cinco dias para apresentar o edital de convocação para o processo de seleção das entidades não governamentais que irão compor o Conselho. Aos membros da Comissão Eleitoral cabe ainda a definição das regras internas de trabalho necessárias para garantir a normalidade e lisura do processo eleitoral.