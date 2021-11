Prefeitura incentiva palmenses a comprarem do comércio local neste fim de ano

Para estimular a compra no comércio local, que durante a pandemia da Covid-19 sofreu um grande impacto, a Prefeitura de Palmas iniciou uma grande campanha publicitária para potencializar o setor comercial neste período de crescimento das compras, estimulado pelo pagamento do 13º salário. A gestão municipal com a campanha ‘Compre aqui. Palmas merece o seu presente’ argumenta que o crescimento das compras na Capital significa aumento do número de empregos no comércio, crescimento econômico, mais oportunidades de geração de renda e o desenvolvimento da cidade.

“Depois de um período tão difícil para a nossa cidade, a Prefeitura de Palmas vem somar forças com as entidades classistas para dar suporte nas estratégias de incentivos às vendas do comércio local”, argumenta a secretária municipal de Comunicação, Ivonete Mota. Ela destaca também os pagamentos antecipados da primeira parcela do 13º salário, dia 20, e do salário de dezembro, nesta sexta-feira, 26, para incentivar as compras da Black Friday e do Natal.

“Crescimento do número de vendas significa mais empregos, mesmo temporário, aumento da renda e do consumo, inauguração de novos estabelecimentos comerciais e incremento na arrecadação dos impostos, que possibilitará à Prefeitura ter mais recursos para reinvestir em Palmas”, pontua Ivonete. A secretária lembra que a Capital vivencia o movimento ‘Palmas volta por cima’, momento de reencontros e de voltar a circular pela cidade, mas sem esquecer dos cuidados sanitários, manter o distanciamento e continuar usando a máscara.

Incentivos

“É uma somatória de ações transversais da gestão municipal, em um primeiro momento foram adotadas diversas medidas para cuidar da saúde da população em razão da pandemia; e, em paralelo, a Prefeitura injetou recursos na economia por meio de obras públicas, do Cartão da Família e dos editais de cultura”, detalha a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego, Mila Jaber.

Mila destaca que a Prefeitura de Palmas desburocratizou a abertura de empresas, facilitou o acesso ao crédito e agora está com um Refis aberto para que possíveis dívidas com o Município sejam negociadas e pagas. “Foram tomadas diversas medidas e agora temos, de forma estratégica, essa campanha de comunicação para estimular a compra no comércio local.”

CDL

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Palmas, Silvan Portilho, elogia a iniciativa da Prefeitura, principalmente, em razão dos impactos negativos que o comércio acumulou durante a pandemia. “Estamos na retomada do movimento econômico da cidade, com números bastante positivos. O mês de novembro já apresenta um crescimento de 24% de vendas em comparação ao mesmo período de 2020. E é preciso mostrar à população o quanto é importante dar preferência para comprar no comércio local, gerando empregos, movimentando a economia e fazendo a nossa cidade crescer”, diz.

Divulgação

A campanha publicitária ‘Compre aqui. Palmas merece o seu presente!’ foi desenvolvida pela Agência Public, uma das empresas da área contratadas pela Prefeitura de Palmas, por meio de licitação. A campanha é composta por vídeo clipe e spot que serão veiculados nos veículos de comunicação. Além das ações de guerrilha nas principais avenidas comerciais de Palmas e feiras, onde equipes, animadas pelo jingle da campanha, entregam panfletos aos palmenses que estiverem passando; também haverá divulgação em carro de som, outdoor e nas redes sociais.