Prefeitura implantará indicador de percurso no Aeroporto de Araguaína

Por meio de ofício enviado para a Prefeitura de Araguaína, a SAC (Secretaria Nacional de Aviação Civil) do Ministério da Infraestrutura autorizou mais uma etapa para a modernização do Aeroporto de Araguaína: a implantação do PAPI (Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão). O equipamento é um sistema de auxílio visual à navegação aérea, que informa aos pilotos a altitude ideal da aeronave na fase de aproximação para pouso e proporcionará mais segurança à operação e aos passageiros.

“Ano passado tivemos a implantação da EMSA (Estação Meteorológica de Superfície Automática) e agora fomos autorizados a implantar o PAPI, última das exigências da Azul Linhas Aéreas durante a visita da equipe técnica ao aeroporto para que operasse o voo com o Jato Embraer-195, com capacidade de até 118 passageiros, em nosso Município”, explicou o secretário executivo do Desenvolvimento Econômico, Hélter Dantas.

Próximos passos

Segundo o secretário, o próximo passo para implantação do equipamento de segurança é a apresentação do Termo de Referência para contratação do projeto executivo. “O Município já providenciará o termo, conforme requerido no ofício da SAC, logo depois faremos o processo licitatório para aquisição. A previsão é de que o aparelho esteja funcionando no aeroporto em seis meses”.

Sobre o PAPI

O equipamento é constituído por quatro aparelhos de iluminação, que são instalados na cabeceira da pista de pouso e decolagem. O equipamento reforça o nível de segurança às operações. Em cada uma das quatro caixas, há um sistema óptico de luzes que alternam entre o branco e o vermelho.

De acordo com o ângulo de aproximação do avião, as luzes podem variar, dando uma posição precisa do ângulo de aproximação da aeronave em relação à pista de pouso.

Potencializando a economia

O secretário executivo Hélter Dantas lembra ainda que a modernização do aeroporto iniciou na gestão do ex-prefeito Ronaldo Dimas e agora é uma meta do prefeito Wagner Rodrigues, com apoio do deputado federal Tiago Dimas.

“A implantação do instrumento de pouso vai potencializar a economia, impulsionando o desenvolvimento econômico através da atração de novos investidores no comércio e indústria local e do turismo regional. Esse é mais um investimento autorizado pela SAC ao Aeroporto de Araguaína”, finalizou Dantas.

Voos

O Aeoporto de Araguaína opera atualmente com voos comerciais às terças-feiras, quintas-feiras e sábados com destino a Brasília às 15h30 e retorno às 11h10. A venda de passagem é realizada diretamente no site da Gol Linhas Aéreas (www.voegol.com.br), em um sistema de “codeshare”, com voo operado pela Passaredo Linhas Aéreas até Brasília e seguindo para todos os destinos no território nacional por meio da Gol.

A partir do dia 28 de fevereiro, os voos passarão a ser realizados às terças, quartas e quintas-feiras, sábados e domingos, não operando apenas nas segundas e sextas-feiras.